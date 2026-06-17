Верховный Суд создал важный прецедент: территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) имеют право обжаловать решения по семейным делам, если они могут повлиять на мобилизацию. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.
ТЦК теперь может оспаривать семейные дела: отцам-одиночкам будет сложнее получить отсрочку
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Что случилось
После разрыва отношений с женщиной мужчина обратился в суд с несколькими требованиями: расторгнуть брак, определить место жительства сына с ним и официально установить факт самостоятельного воспитания ребенка. Последнее давало ему право на отсрочку от мобилизации и возможность уезжать с ребенком без согласия матери.
Суд первой инстанции иск удовлетворил полностью. Но ТЦК обжаловал это решение в апелляции и выиграл. Верховный Суд поддержал апелляционное решение.
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Почему суд отказал
Судьи подчеркнули: доказательства не подтверждают, что мать полностью отстранилась от воспитания ребенка. То, что она живет отдельно, само по себе не означает невыполнение родительских обязанностей.
По семейному законодательству родители имеют равные права и обязанности по воспитанию детей независимо от статуса брака или отдельного проживания.
Прецедент создан. Продолжение следует
Ключевой вывод Верховного Суда: ТЦК, как орган военного управления, имеет полное право на апелляционное обжалование семейных решений, если они могут создавать основания для отсрочки или освобождения от военной службы.
Это первый публично подтвержденный прецедент такого рода.
Практическое значение огромно: теперь ТЦК может ссылаться на это дело, оспаривая любое решение об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка, принятого во время военного положения. Суды, в свою очередь, будут иметь четкий ориентир для отказа в удовлетворении подобных исков без убедительных доказательств полного отстранения родителя от воспитания.
Схема «установить факт единоличного воспитания получить отсрочку» после этого решения становится значительно рискованнее.
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Комментарии - 7
Це чергове підтвердження того, що білому чоловіку з двома руками і ногами в україні робити нічого, бо от суд залишив дитину проживати з чоловіком, а зазвичай суд таке робить виключно якщо там наглухо застужена мати в дитини, і виходить, захотів він розлучитися, бо наприклад жінка йому зрадила, то він втратить 50% свого майна, навіть якщо його нітакуся сиділиа вдома тік токи гортала поки він пахав (як в реалі в більшості пар і буває), а потім вона ще може через цей же суд назад дитину відсудити і поставити його на аліменти, і в цей же час тцкуни за ним вже біжуть, це ж нереально потужні можливості для білого чоловіка в потужній україні