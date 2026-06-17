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17 июня 2026, 12:30 Читати українською

ТЦК теперь может оспаривать семейные дела: отцам-одиночкам будет сложнее получить отсрочку

Верховный Суд создал важный прецедент: территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) имеют право обжаловать решения по семейным делам, если они могут повлиять на мобилизацию. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Верховный Суд создал важный прецедент: территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) имеют право обжаловать решения по семейным делам, если они могут повлиять на мобилизацию.

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Что случилось

После разрыва отношений с женщиной мужчина обратился в суд с несколькими требованиями: расторгнуть брак, определить место жительства сына с ним и официально установить факт самостоятельного воспитания ребенка. Последнее давало ему право на отсрочку от мобилизации и возможность уезжать с ребенком без согласия матери.

Суд первой инстанции иск удовлетворил полностью. Но ТЦК обжаловал это решение в апелляции и выиграл. Верховный Суд поддержал апелляционное решение.

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Почему суд отказал

Судьи подчеркнули: доказательства не подтверждают, что мать полностью отстранилась от воспитания ребенка. То, что она живет отдельно, само по себе не означает невыполнение родительских обязанностей.

По семейному законодательству родители имеют равные права и обязанности по воспитанию детей независимо от статуса брака или отдельного проживания.

Прецедент создан. Продолжение следует

Ключевой вывод Верховного Суда: ТЦК, как орган военного управления, имеет полное право на апелляционное обжалование семейных решений, если они могут создавать основания для отсрочки или освобождения от военной службы.

Это первый публично подтвержденный прецедент такого рода.

Практическое значение огромно: теперь ТЦК может ссылаться на это дело, оспаривая любое решение об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка, принятого во время военного положения. Суды, в свою очередь, будут иметь четкий ориентир для отказа в удовлетворении подобных исков без убедительных доказательств полного отстранения родителя от воспитания.

Схема «установить факт единоличного воспитания получить отсрочку» после этого решения становится значительно рискованнее.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+30
Я Саня
Я Саня
17 июня 2026, 13:14
#
Іншими словами рішай через тцк, а не через суд)
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
17 июня 2026, 13:17
#
Оставить ребенка боеспособному мужчине не имеет смысла во время полномасштабной войны — нам нужен человеческий ресурс для защиты от орков и ванек-встанек. Если отец не хочет чтобы его ребенок был в оркостане, он обязан защищать страну, если пригоден к службе.
+
+30
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
17 июня 2026, 13:20
#
Циклоп, сиди тихенько в Польщі, в таких як ти ніхто не питав.
+
+45
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
17 июня 2026, 13:21
#
Звісно, ще ж не всі тцкуни в україні стали мільйонерами з котеджами на дорогих автівках, ЗМІ не встигають просто всіх публіці показувати
+
+30
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
17 июня 2026, 13:18
#
Ткуни не можуть посилатися на цей прецедент, бо в україні не прецедентне право, це не американський серіал.

Це чергове підтвердження того, що білому чоловіку з двома руками і ногами в україні робити нічого, бо от суд залишив дитину проживати з чоловіком, а зазвичай суд таке робить виключно якщо там наглухо застужена мати в дитини, і виходить, захотів він розлучитися, бо наприклад жінка йому зрадила, то він втратить 50% свого майна, навіть якщо його нітакуся сиділиа вдома тік токи гортала поки він пахав (як в реалі в більшості пар і буває), а потім вона ще може через цей же суд назад дитину відсудити і поставити його на аліменти, і в цей же час тцкуни за ним вже біжуть, це ж нереально потужні можливості для білого чоловіка в потужній україні
+
+15
TAN72
TAN72
17 июня 2026, 13:55
#
Защита фундаментальных прав и свобод человека — один из пунктов для вступления в ЕС 🤔
+
0
BigBend
BigBend
17 июня 2026, 14:27
#
Тцкуни готові бусифікувати батька-одинака, аби тільки самим ніколи не потрапляти на фронт.
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