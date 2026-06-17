ТЦК теперь может оспаривать семейные дела: отцам-одиночкам будет сложнее получить отсрочку

Верховный Суд создал важный прецедент: территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) имеют право обжаловать решения по семейным делам, если они могут повлиять на мобилизацию. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

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Что случилось

После разрыва отношений с женщиной мужчина обратился в суд с несколькими требованиями: расторгнуть брак, определить место жительства сына с ним и официально установить факт самостоятельного воспитания ребенка. Последнее давало ему право на отсрочку от мобилизации и возможность уезжать с ребенком без согласия матери.

Суд первой инстанции иск удовлетворил полностью. Но ТЦК обжаловал это решение в апелляции и выиграл. Верховный Суд поддержал апелляционное решение.

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Почему суд отказал

Судьи подчеркнули: доказательства не подтверждают, что мать полностью отстранилась от воспитания ребенка. То, что она живет отдельно, само по себе не означает невыполнение родительских обязанностей.

По семейному законодательству родители имеют равные права и обязанности по воспитанию детей независимо от статуса брака или отдельного проживания.

Прецедент создан. Продолжение следует

Ключевой вывод Верховного Суда: ТЦК, как орган военного управления, имеет полное право на апелляционное обжалование семейных решений, если они могут создавать основания для отсрочки или освобождения от военной службы.

Это первый публично подтвержденный прецедент такого рода.

Практическое значение огромно: теперь ТЦК может ссылаться на это дело, оспаривая любое решение об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка, принятого во время военного положения. Суды, в свою очередь, будут иметь четкий ориентир для отказа в удовлетворении подобных исков без убедительных доказательств полного отстранения родителя от воспитания.

Схема «установить факт единоличного воспитания получить отсрочку» после этого решения становится значительно рискованнее.

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