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6 липня 2026, 19:38

Понад 4 300 одиниць енергообладнання надійшло до України з початку року і ще тисяча в дорозі

Міністерство енергетики підбило проміжні підсумки гуманітарної допомоги для енергосектору. З початку 2026 року Україна отримала 4 314 одиниць обладнання від міжнародних партнерів — і найближчим часом очікує ще понад тисячу.

Міністерство енергетики підбило проміжні підсумки гуманітарної допомоги для енергосектору.

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Що саме отримали і від кого

Серед переданого устаткування — генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли. Допомогу надали партнери з понад 25 країн: ЄС, США, Японії, Великої Британії, Канади та інших держав, а також міжнародні організації UNICEF/WASH, PFRU і компанія VOLVO.

Найближчим часом очікується додаткове надходження 785 генераторів, 124 трансформаторів і 155 одиниць іншого теплоенергетичного обладнання.

Куди розподіляють допомогу

Зі складів спеціалізованого хабу з початку року відправили 448 вантажів загальною вагою 3,6 тис. тонн.

У регіони передано:

  • 2 511 генераторів
  • 88 трансформаторів
  • 160 одиниць котелень, когенераційних установок і котлів

Обладнання спрямовують на об'єкти критичної інфраструктури та до громад, які найбільше потерпають від атак на енергосистему.

Загальний масштаб підтримки з 2022 року

З березня 2022 року за координації Міненерго в Україну надійшов 2 451 гуманітарний вантаж для енергосектору сукупною вагою 31,4 тис. тонн. З них понад 27,2 тис. тонн вже розподілено між областями.

Загалом гуманітарну підтримку енергетиці надали 39 країн.

Окрема стаття надходжень — 3,3 тис. тонн обладнання з виведених з експлуатації теплоелектроцентралей Європи. Ці агрегати вже встановлені і працюють у Вінницькій, Київській, Івано-Франківській, Харківській, Миколаївській та інших областях.

На конференції URC 2026 українські енергетичні компанії залучили понад €1 млрд фінансування. Швеція додатково схвалила пакет допомоги на $154 млн, переважна частина якого ($140,7 млн)надійде безпосередньо до українського Фонду підтримки енергетики на підготовку до зими.

Читайте також: Літо з графіками чи без: чи загрожують Україні відключення світла

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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