Швеція виділяє новий пакет допомоги Україні на понад 22 мільйони євро

Уряд Швеції представив новий пакет підтримки України на 2026 рік загальною вартістю близько 240 млн шведських крон (22,2 млн євро). Ця ініціатива поєднує екстрену гуманітарну допомогу із довгостроковими інвестиціями у майбутнє покоління українців. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Швеції.

Ключові напрямки фінансування

Значна частина коштів — 150 млн крон (13,9 млн євро) — буде спрямована Українському Товариству Червоного Хреста. Оскільки організація має розгалужену мережу по всій країні, вона залишається ключовим партнером для доставки допомоги мешканцям прифронтових зон та великих міст, які потерпають від відсутності тепла, води та світла.

Особливу увагу в пакеті приділено потребам дітей:

Харчування: підтримка програми шкільних обідів Світової продовольчої програми (WFP) у прифронтових районах.

Психологічна підтримка: фінансування ініціатив щодо ментального здоров’я дітей (зокрема через проєкт Gen.Ukrainian та OperationAid).

Реформи виховання: підтримка зусиль ЮНІСЕФ щодо розвитку сімейних форм виховання в Україні.

Міністр міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Дуза підкреслив, що перебування у сховищах, втрата близьких та перерване навчання мають серйозні наслідки для психіки дітей.

«Сьогоднішній пакет допомоги — це розумна інвестиція в майбутнє покоління України. Він допомагає дітям отримати краще повсякденне життя навіть посеред війни», — заявив міністр.

Представники шведських політичних партій (Шведські демократи, Християнські демократи та Ліберальна партія) також наголосили, що забезпечення безпечної освіти та якісного харчування в школах є частиною стратегії відбудови України та зміцнення її спроможності протистояти агресії.

Потреба в гуманітарній допомозі

За оцінками ООН, понад 10,8 млн осіб в Україні потребують гуманітарної допомоги, а 3,7 млн залишаються внутрішньо переміщеними особами. Шведський уряд зазначає, що оскільки більшість дітей поблизу фронту навчаються дистанційно і позбавлені нормального спілкування, психосоціальна підтримка стає такою ж критичною, як і фізичний захист.