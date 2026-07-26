ООН залучить 358 млн доларів на зимову допомогу Україні

Гуманітарні організації ООН представили План реагування на осінньо-зимовий період 2026−2027 років, який передбачає залучення 358 млн доларів на допомогу 2,1 мільйона українців. Про це повідомляє Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні.

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Зазначається, що загострення бойових дій, повторні вимушені переміщення людей та систематичні удари по критичній енергетичній інфраструктурі поглиблюють вразливість людей, особливо мешканців прифронтових районів.

«З урахуванням досвіду минулорічного осінньо-зимового періоду в Плані враховано наслідки обстрілів енергетичної інфраструктури, що спричинили перебої електро-, тепло- та водопостачання й вплинули на мільйони людей по всій Україні як біля лінії фронту, так і далі в міських центрах», — вказують в Управлінні.

Там підкреслюють, що з жовтня 2026 року до березня 2027 року гуманітарна спільнота ООН планує надавати допомогу з опаленням, ремонтом житла, медичну допомогу, послуги у сфері захисту, а також продовольчу та грошову допомогу.

«Підготовка до зими не може починатися з першим снігом — вона має починатися вже зараз. Минулої зими ми побачили, що через обстріли енергетичної інфраструктури родини можуть залишатися без опалення, електро- та водопостачання кілька днів, а іноді й тижнів під час сильних морозів. Гуманітарні організації вже зараз готуються до зими, щоб надати допомогу людям ще до настання холодів», — зазначив Гуманітарний координатор в Україні Матіас Шмале.

Він уточнив, що додаткове фінансування буде критично важливим, щоб найбільш вразливі люди по всій Україні отримали необхідну допомогу до настання зими та протягом усього складного осінньо-зимового періоду.