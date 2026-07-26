Угорський OTP Bank купує балтійську банківську групу Luminor

OTP Group підписала угоду про придбання банківської групи Luminor, що працює в Естонії, Латвії та Литві. Про це повідомляє OTP Bank.

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Розширення присутності

Як зазначається, після закриття угоди група розширить свою присутність до 14 країн, а її сукупні активи зростуть більш ніж на 10%, тоді як частка операцій в єврозоні сягне 50%.

Продавцями Luminor виступають консорціум фондів прямих інвестицій під управлінням Blackstone та норвезький DNB Bank. Завершення угоди залежить від отримання всіх необхідних регуляторних погоджень.

У OTP зазначають, що придбання Luminor є стратегічним виходом на ринок Балтії. Після інтеграції частка операцій групи в єврозоні зросте з 42% до 50% чистого кредитного портфеля, а сукупні активи збільшаться приблизно на 13%.

Luminor є третім за величиною банком Балтійського регіону та обслуговує клієнтів в Естонії, Латвії й Литві. У 2025 році банк отримав €158 млн чистого прибутку, а його рентабельність власного капіталу становила 8,6%.

Головний виконавчий директор OTP Bank Петер Чаньї заявив, що група планує інвестувати в розвиток Luminor, зокрема в капітал, ліквідність і цифрові технології, щоб зміцнити позиції банку на ринках країн Балтії.

OTP Group є одним із найбільших банків Центральної та Східної Європи. Група обслуговує 17,5 млн клієнтів, працює в 11 країнах і за останні два десятиліття завершила 25 банківських придбань. Її активи перевищують €130 млрд.