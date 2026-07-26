Paramount заморозить покупку Warner Bros на рік

Голлівудська кінокомпанія Paramount Skydance погодилася заморозити угоду щодо поглинання конкурента Warner Bros. Discovery аж до 1 червня 2027 року. До цього часу федеральний суддя, як очікується, ухвалить рішення щодо антимонопольного позову, який 12 штатів, включаючи Каліфорнію та Нью-Йорк, подали в середині липня. Про це повідомляє Associated Press (AP).

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Позиція Paramount

У заяві, направленій до суду, Paramount повідомила, що не просуватиме угоду щодо придбання Warner Bros. до початку літа наступного року, якщо суддя не винесе рішення у справі раніше.

Кінокомпанія також домовилася з позивачами про відміну запланованого на 3 серпня слухання за накладеним 20 липня федеральним суддею Араселі Мартінес-Олгін двотижневої заборони на завершення угоди. Своє рішення вона пояснювала тим, що позивачі порушили «серйозні питання» і представили вагомі докази про те, що злиття може призвести до «суттєвого обмеження конкуренції».

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Примітно, що обидві сторони — представники і Paramount, і штатів — назвали відстрочку вдалим рішенням. У той же час, як зазначає AP, для кінокомпанії вона означає як мінімум збільшення ціни на угоду: раніше Pramount зобов'язалася виплачувати акціонерам Warner Bros. допкомпенсацію приблизно сім мільйонів доларів на день, якщо покупка не буде завершена до 30 вересня. А з огляду на багатомільярдну заборгованість Warner Bros. вартість угоди може сягнути майже 111 млрд доларів.

Чому затягнувся продаж

Чутки про майбутній продаж Warner Bros. поширюються у ЗМІ як мінімум з осені 2025 року. Конкурентами під час підписання можливої угоди були Paramount та стрімінг-сервіс Netflix.

Останній у грудні 2025 року оголосив, що досяг угоди з Warner Bros. на його купівлю за 82,7 млрд доларів. Але вже наприкінці лютого Netflix оголосив, що більше не претендує на придбання кінокомпанії. Тоді повідомлялося, що Paramount запропонувала керівництву Warner Bros. вигіднішу пропозицію.