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25 липня 2026, 14:43

Виробник батарей Varta подав заяви про банкрутство

Німецький виробник батарей Varta подав чотири заяви про відкриття процедур неплатоспроможності. Документи надійшли до дільничного суду Штутгарта, який тепер має вирішити, чи погоджувати запропоновану компанією модель реструктуризації, пише Czechia-online.

Німецький виробник батарей Varta подав чотири заяви про відкриття процедур неплатоспроможності.

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Varta хоче пройти процедуру під власним управлінням. Це означає, що нинішнє керівництво залишається на своїх посадах і продовжує керувати підприємством, однак за його діями стежитиме призначений судом наглядач.

Компанія наголошує, що зараз ще здатна виконувати поточні платежі. Заяви подали через погіршення фінансових перспектив і загрозу надмірної заборгованості в майбутньому, якщо Varta не знайде нового капіталу.

Компанію можуть розділити на частини

Попередня реструктуризація, яку Varta розпочала у 2024 році, не забезпечила компанії достатньої фінансової стабільності. Акціонери — виробник спортивних автомобілів Porsche та австрійський інвестор Міхаель Тойнер — не погодилися надати нове фінансування.

За оцінкою кредиторів, Varta потребувала додаткової суми в середньому двозначному діапазоні мільйонів євро лише для підтримання поточної діяльності. Також компанії потрібні значно більші довгострокові інвестиції.

Тепер Varta може бути розділена на кілька самостійних частин. Група кредиторів, до якої входять Deutsche Bank та інвестиційні фонди, хоче отримати прибутковий бізнес побутових батарей.

Цей підрозділ юридично й фінансово відокремлений від інших структур і не входить до нинішніх процедур неплатоспроможності. Тому звичайні батарейки Varta поки мають і надалі виробляти та продавати.

Міхаель Тойнер тим часом виявив інтерес до бізнесу мікробатарей. Він випускає, зокрема, маленькі елементи живлення для слухових апаратів та іншої електроніки.

У Баварії вже закривають завод на 350 працівників

Найближчим прямим наслідком кризи стане фактичне закриття виробництва у баварському Нердлінгені. На підприємстві працюють приблизно 350 людей, а основне виробництво мають завершити до кінця 2026 року.

На цьому заводі Varta випускала акумуляторні кнопкові елементи CoinPower для бездротових навушників. Головний замовник майже повністю завантажував виробничі потужності підприємства.

За даними Reuters та німецьких медіа, цим клієнтом була Apple. Американська компанія вирішила закуповувати батареї нового покоління для AirPods у Китаї. Varta знайшла інших покупців, однак їхніх замовлень недостатньо для утримання великого заводу.

Частина діяльності у Нердлінгені, пов’язана з розробкою літій-іонних елементів для автомобільної промисловості разом із Porsche, може зберегтися.

Що буде з працівниками та продукцією Varta

Загалом Varta має близько 3260 працівників, значна частина яких працює у штаб-квартирі та на виробничих майданчиках в Елльвангені. Конкретної кількості нових скорочень керівництво поки не назвало.

Компанія повідомила, що зарплати після подання заяв продовжать виплачувати. Керівництво обіцяє спробувати зберегти якомога більше робочих місць і забезпечити продовження діяльності життєздатних підрозділів.

Процедура під власним управлінням не означає автоматичної ліквідації Varta. Її метою є підготовка нового плану, домовленість із кредиторами та збереження частини бізнесу.

Однак остаточне рішення ще не ухвалене: суд у Штутгарті перевіряє чотири заяви, а майбутня структура компанії залежатиме від переговорів із кредиторами, інвесторами та власниками окремих підрозділів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+42
kadaad1988
kadaad1988
25 липня 2026, 14:48
#
Китайцы убили очередного европейского производителя.
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+42
Skeptik777
Skeptik777
25 липня 2026, 14:56
#
Зелені довольні… шкідливе виробництво ліквідовано.
+
0
neverice
neverice
25 липня 2026, 19:28
#
Не китайці. Apple свідомо обрала нового китайського постачальника. Мотив? На три копійки дешевше, або політика. Політичний мотив у цьому випадку особливо пікантний.
+
+15
Abramon
Abramon
25 липня 2026, 17:01
#
Китайські авто збиратимуть в Іспанії. Закриваються заводи в ФРН в одному з двох локомотивів ЄС. Я офігіваю.
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