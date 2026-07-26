Рейтинг багатства населення: як європейські країни конкурують зі світовими лідерами

Середній рівень добробуту на одного дорослого мешканця у Західній Європі становить менше половини показника США. Як свідчить «Глобальний звіт про добробут UBS за 2026 рік», рівень добробуту на душу населення в різних країнах світу значно варіюється. Про це пише Euronews.

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На частку США припадає 38,1 % особистого добробуту з 56 країн, включених до звіту, які в сукупності становлять понад 92 % світового добробуту. За ними йде Західна Європа з часткою 21,9 %, тоді як на частку Східної Європи припадає лише 3,3 %.

Середній та медіанний рівень багатства на одну дорослу особу також значно відрізняються за країнами: 18 із 30 провідних світових економік за середнім рівнем багатства на одну дорослу особу знаходяться в Європі. За медіанним багатством ця кількість зростає до 19 ринків.

Які країни є найбагатшими з точки зору багатства на одну дорослу особу

Станом на кінець 2025 року Швейцарія очолює список 30 провідних країн світу із середнім показником у 777 506 євро на одну дорослу особу.

США посідають друге місце з показником 594 651 євро (або 696 277 доларів). Люксембург (559 170 євро) є країною ЄС із найвищим середнім показником багатства на одного дорослого.

Далі йдуть Гонконг, Австралія та Сінгапур із показниками понад 450 000 євро.

Данія (446 959 євро), Норвегія (363 303 євро) та Нідерланди (354 673 євро) — інші європейські країни, що увійшли до першої десятки.

Середній статок на одну дорослу особу також перевищує позначку в 300 000 євро в Бельгії (348 382 євро) та Швеції (347 089 євро).

Відсутність значного розриву між найбільшими економіками Європи До списку також увійшли п’ять найбільших економік Європи.

Середній показник по Німеччині становить 296 023 євро порівняно з 238 653 євро в Італії. За нею йдуть Франція (291 536 євро), Іспанія (261 689 євро) та Велика Британія (250 071 євро).

Ірландія (268 312 євро), Австрія (239 123 євро), Фінляндія (178 610 євро), Португалія (167 188 євро), Мальта (139 769 євро) та Греція (122 421 євро) — ось інші європейські країни, що увійшли до списку 30 лідерів.

Медіана добробуту показує іншу картину

Якщо розглядати добробут на одного дорослого за медіаною, а не за середнім значенням, то й суми, й рейтинги значно змінюються. Медіана — це середнє значення у списку, відсортованому від найменшого до найбільшого або від найбільшого до найменшого.

«Висновок, який ми можемо зробити, полягає в тому, що на кожному ринку спостерігається свій розподіл добробуту, внаслідок чого він може здаватися багатшим або біднішим залежно від того, на який сегмент дорослого населення ми дивимося», — йдеться у звіті.

Люксембург очолює глобальний рейтинг за медіанним рівнем добробуту з показником 336 498 євро. Це менше половини показника середнього рівня добробуту серед лідерів рейтингу. Бельгія посідає друге місце, проте медіанний рівень добробуту в цій країні знижується до 236 712 євро.

Австралія (180 018 євро), Нова Зеландія (176 460 євро) та Гонконг (160 533 євро) також входять до першої десятки, як і в рейтингу середнього рівня добробуту.

Данія (174 029 євро), Швейцарія (124 310 євро) та Норвегія (119 569 євро) — інші європейські країни, що увійшли до першої десятки.

Різкі зміни серед п’яти найбільших економік Європи

У рейтингу п'яти найбільших економік Європи відбулися радикальні зміни. Італія має найвищий медіанний рівень добробуту на одну дорослу особу — 111 881 євро, посідаючи 11-те місце у світі. Німеччина, навпаки, має найнижчий показник — 45 679 євро, посідаючи останнє місце у світі.

Велика Британія (107 042 євро), Франція (104 106 євро) та Іспанія (95 290 євро) знаходяться ближче до Італії, тоді як показник Німеччини виділяється як значно нижчий.

При порівнянні обох списків Словенія замінює ОАЕ у рейтингу медіанного добробуту.

Висока концентрація екстремального багатства

США посідають третє місце з кінця з показником 58 927 євро, тоді як у рейтингу середнього добробуту вони посідають друге місце. Це, безперечно, найзначніше падіння у списку.

Німеччина також опустилася на 16 позицій — з 14-го на 30-те місце. Падіння більш ніж на 10 позицій спостерігається також у Швеції та Сінгапурі.

Ці країни посідають значно вищі позиції в рейтингу середнього добробуту, ніж у рейтингу медіанного добробуту, що вказує на високу концентрацію екстремального багатства у верхній частині рейтингу.

Японія піднялася на 14 позицій — з 24-го на 10-те місце. Мальта, Італія, Бельгія та Велика Британія — інші країни, що посідають значно вищі позиції в рейтингу за медіанним багатством порівняно з рейтингом за середнім багатством. Це вказує на ширший і рівномірно розподілений середній клас.

У звіті підкреслюється, що, як відомо, медіанний рівень багатства дає точнішу картину рівнів багатства, що переважають у середині шкали.

Однак усі ці дані нічого не говорять нам про купівельну спроможність.

Якщо розглядати ситуацію в ширшому регіональному контексті, то США, безперечно, мають найвищий середній рівень багатства на одного дорослого порівняно з іншими регіонами, включаючи Європу.

У США цей показник становить 594 651 євро, тоді як середній рівень добробуту в Західній Європі становить менше половини цієї суми. У Західній Європі цей показник становить 287 884 євро, а в Східній Європі він знижується до 53 055 євро.