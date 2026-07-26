Грошова маса значно випереджає темпи економічного зростання в найбільших країнах. Про це пише видання The Kobeissi List.
Багаті країни друкують гроші швидше, ніж зростає економіка: хто у топ-3
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Скільки друкують грошей країни
Грошова маса M2 у Канаді з січня 2004 року зросла на 368 %, що є найбільшим зростанням серед країн «Великої сімки».
Для порівняння: за цей же період канадська економіка зросла на 159 %.
На другому місці знаходяться США, де зростання M2 склало 279% при зростанні номінального ВВП на 171%.
Тим часом, грошова маса M2 у Франції зросла на 258%, а в зоні євро — на 211%, причому в обох випадках темпи зростання перевищили зростання номінального ВВП, що склало 84% і 102% відповідно.
У Японії грошова маса M2 з 2004 року зросла на 90%, тоді як економіка країни розширилася лише на 25%, що є найнижчим показником серед країн «Великої сімки».
Розрив між емісією грошей та економічним зростанням збільшується.
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