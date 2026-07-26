НБУ тримає курс перед рішенням щодо ставки: чого чекати від долара і євро

Упродовж тижня 27−31 липня 2026 року долар на міжбанківському ринку може залишатися в коридорі 44,70−45,0 грн. НБУ продовжує згладжувати курсові коливання і закривати дефіцит валюти на ринку навіть ціною значних інтервенцій. Про це пише фінансовий аналитік Андрій Шевчишин.

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Все під контролем

Вузький коридор коливань свідчить, що регулятор уважно контролює ситуацію. Учасники ринку також бачать ризики, тому найближчими тижнями логічною виглядає активізація покупців валюти та зниження активності продавців, які можуть притримувати валютну виручку.

Стримувальним фактором наприкінці липня може залишатися податковий період, коли бізнес традиційно активніше продає валюту для сплати податків. Ще одним фактором для стабілізації може стати неочікуване підвищення облікової ставки.

Що може змінити курсовий коридор

Базовий сценарій — збереження долара в межах 44,70−45,0 грн на міжбанку щонайменше до рішення НБУ щодо облікової ставки, яке очікується 30 липня.

На готівковому ринку прогнозний діапазон ширший — 44,90−45,35 грн за долар. Готівка, як і раніше, орієнтуватиметься на міжбанк, але з певним випередженням через очікування населення та банків.

Сигналом до зміни коридору стане вихід міжбанківського курсу вище 45 грн за долар. Такий рух може означати, що НБУ переходить до більш обережного використання резервів, а ситуація на валютному ринку погіршується швидше, ніж очікувалося.

Ймовірність такого сценарію до початку серпня поки виглядає низькою, але не нульовою.

Прогноз для євро

Очікуваний діапазон для євро на тиждень — 50,60−51,60 грн. Він залишається широким, оскільки значною мірою залежить від динаміки пари EUR/USD на світовому ринку.

Якщо пара EUR/USD продовжить знижуватися до 1,12, євро в Україні може опуститися нижче 50,50 грн.

У такому разі НБУ може опинитися перед складним вибором: що саме стабілізувати активніше — долар чи євро. З огляду на бюджетну логіку та роль євро у фінансуванні України з боку ЄС, пріоритет може зміститися саме в бік європейської валюти.