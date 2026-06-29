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29 червня 2026, 15:53

Літо з графіками чи без: чи загрожують Україні відключення світла

Після найскладнішого осінньо-зимового періоду енергосистема України увійшла в новий сезон із частково відновленою, але все ще вразливою інфраструктурою. Масовані обстріли залишили після себе не лише пошкоджені об'єкти генерації та мереж, а й головне питання: наскільки стійкою буде система у разі нових атак. Сьогодні розвиток подій можна умовно розглядати за трьома сценаріями — оптимістичним, базовим і кризовим. Кожен із них залежатиме від темпів ремонтів, обсягів міжнародної допомоги, погодних умов та інтенсивності російських ударів. Про це в колонці NV розповів генеральний менеджер у сфері безпеки та стійкості аналітичного центру DiXi Group Михайло Бабійчук. «Мінфін» обрав головне.

Після найскладнішого осінньо-зимового періоду енергосистема України увійшла в новий сезон із частково відновленою, але все ще вразливою інфраструктурою.

Що з енергосистемою?

Літо 2026 року енергосистема зустрічає після складного осінньо-зимового періоду, з наслідками пошкодження генеруючих потужностей та мережевої інфраструктури.

З жовтня 2025 року внаслідок російських атак було пошкоджено понад 9 ГВт генеруючих потужностей. Наразі тривають ремонти пошкоджених електростанцій та введення в експлуатації нової розподіленої генерації. Загалом мета уряду відновити 6 ГВт потужностей до старту опалювального сезону і запустити 1,5 ГВт розподіленої генерації до кінця року. Тож можна припустити, що ситуація може поступово покращуватиметься упродовж літа, оскільки літо — це критичне вікно, щоб провести ремонти і накопичити ресурси.

Відкритим питанням є відновлення та захист ТЕЦ, які є не тільки критично важливими об'єктами взимку, а й необхідною системі генерацією влітку, особливо в періоди планових ремонтів блоків АЕС.

Чи очікувати відключень світла влітку?

Серед ключових факторів, які визначатимуть проходження літа — ремонтна кампанія, можливості імпорту електроенергії, введення нових потужностей та ризики нових атак.

Важливо й те, наскільки гнучкою залишається енергосистема. Найбільших втрат зазнала саме теплова генерація та ТЕЦ, які забезпечують балансування системи і здатні покривати періоди пікових навантажень — тобто буквально за кілька хвилин видати в систему додаткову потужність, наприклад, коли спека максимальна або у вечірні години, коли всі вмикають світло одночасно з кондиціонерами.

Через поєднання кількох факторів: сезонно нижчу водність у літній період, наслідки руйнування Каховської ГЕС, пошкодження окремих об'єктів гідрогенерації та загальне зменшення доступної маневрової потужності — наша гідрогенерація залишається обмеженою. А сонячна генерація — не здатна повністю компенсувати дефіцит у вечірній час. Розподілена газова генерація зростає, однак поки лише частково компенсує втрати маневрових потужностей.

В Summer Electricity Outlook 2026 DiXi Group, підгтовленому за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», розглядаються три сценарії проходження літнього періоду:

1. Базовий передбачає помірне літо без нових масштабних атак. У такому випадку можливий дефіцит становитиме до 1 ГВт у години максимального навантаження. Імовірність відключень для споживачів оцінюється на рівні до 5%. За оптимістичних припущень, їх вдасться уникнути за рахунок саме маневрової генерації або аварійного імпорту.

2. Другий сценарій враховує аномальну спеку без нових атак. За таких умов дефіцит у години максимального навантаження — до 2,4 ГВт навіть з урахуванням імпорту електроенергії. Імовірність застосування обмежень зростає до 38%.

3. Найскладніший сценарій передбачає поєднання нових атак на енергетичну інфраструктуру та аномальної спеки. У цьому випадку дефіцит у пікові години може досягати понад 6 ГВт. У дні аномальної спеки це може призвести до одночасного застосування до чотирьох черг графіків погодинних відключень.

На якому етапі готовність до нового опалювального сезону?

Наразі Україна перебуває в активній фазі підготовки до опалювального сезону.

Саме зараз енергетичні компанії намагаються максимально використати цей час для планових і аварійних ремонтів. Але оцінювати остаточну готовність системи ще зарано — багато робіт тривають, а їхні результати значною мірою залежать як від дотримання графіків ремонтів, так і від безпекової ситуації протягом літа.

Звісно тут немає одного універсального рішення. Наступну зиму допоможе пройти не один окремий фактор, а комбінація кількох речей: відновлення пошкоджених потужностей, імпорт електроенергії, розвиток розподіленої генерації, накопичення запасів газу та більш відповідальне споживання.

Але якщо говорити про найбільший практичний ефект, то тут варто виділити саме доступність потужності в пікові години. Для енергосистеми важливо не лише скільки електроенергії вироблено за добу, а чи є достатньо потужності саме тоді, коли споживання найвище — вранці та ввечері.

Але пам’ятаймо, що економія споживання також має значення: навіть кілька відсотків зниження навантаження в пікові години можуть зменшити ризик відключень. Прості практичні поради можуть допомогти — не вмикати усе світло в кімнаті одночасно або ж багато техніки у пікові години. Обмежено користуватися кондиціонером. Прості кроки кожного в напрямку економії дозволять підтримати нашу енергосистему.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 8

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EconomistPetya
EconomistPetya
29 червня 2026, 20:07
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Ответ очевиден: нужно повышать тарифы до уровня ЕС, чтобы обеспечить восстановление энергетики и многоуровневую защиту от дронов. Все это знают и всем понятно и это лишь вопрос времени, иначе все будем сидеть без света.
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Skeptik777
Skeptik777
30 червня 2026, 0:00
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Петя, ти не економіст… ти комуніст.
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The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
30 червня 2026, 8:53
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Петька циклоп це клоун)
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The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
30 червня 2026, 8:52
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Циклоп, як ти вже заколібав з своїм тролінгом.
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The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
30 червня 2026, 8:53
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Давай ми твою нирку і ліве око задонатимо на енергетику, бо сидячи в Польщі кожен циклоп петька вумний що кому підвищувати в україні потрібно) тебе не спитали))
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bosyak
bosyak
30 червня 2026, 20:45
#
На тарифи ніхто нічого не відновить. Я можу інвестувати у відновлення, питання лише на яких умовах… Коли у відновлення вкладає держава мої податки то знов питання чиє воно стало, оце відновлене, і як це враховано у тарифах…
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Евгений Петров
Евгений Петров
30 червня 2026, 0:42
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Опять меня забанили

где ваша толерантность?

должен быть 1 сепар на сайте!
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The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
30 червня 2026, 8:53
#
В нас вже петя циклоп є, поки достатньо
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