Гривня чи євро: що чекає на українську валюту після вступу до ЄС

Україна рухається до глибшої фінансової інтеграції з Європейським Союзом, однак перехід на євро є довгостроковою перспективою, а не швидким політичним рішенням. Про це заявив Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку.

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Чи замінять гривню

За його словами, потенційна заміна гривні на євро можлива лише після проходження великого підготовчого етапу: адаптації банківського регулювання до норм ЄС, стабілізації економіки, контролю інфляції, посилення фінансової стійкості, виконання вимог щодо валютної стабільності та завершення війни.

«Спочатку Україні потрібно не просто заявити про бажання рухатися до євро, а фактично навчитися працювати за європейськими правилами. Сьогодні ми ще не говоримо про швидку заміну гривні на євро. Мова йде про фундамент, без якого такі розмови взагалі не мали б практичного сенсу», — зазначив банкір.

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