Україна рухається до глибшої фінансової інтеграції з Європейським Союзом, однак перехід на євро є довгостроковою перспективою, а не швидким політичним рішенням. Про це заявив Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку.
Гривня чи євро: що чекає на українську валюту після вступу до ЄС
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Чи замінять гривню
За його словами, потенційна заміна гривні на євро можлива лише після проходження великого підготовчого етапу: адаптації банківського регулювання до норм ЄС, стабілізації економіки, контролю інфляції, посилення фінансової стійкості, виконання вимог щодо валютної стабільності та завершення війни.
«Спочатку Україні потрібно не просто заявити про бажання рухатися до євро, а фактично навчитися працювати за європейськими правилами. Сьогодні ми ще не говоримо про швидку заміну гривні на євро. Мова йде про фундамент, без якого такі розмови взагалі не мали б практичного сенсу», — зазначив банкір.
Читайте також: В НБУ розповіли, коли Україна може перейти на євро
Він наголосив, що навіть вступ України до ЄС сам по собі не означатиме автоматичного переходу на євро. Перед цим країна має щонайменше два роки перебувати у спеціальному валютному механізмі ERM II, який фактично перевіряє здатність національної валюти залишатися стабільною щодо євро.
Окремо експерт звернув увагу на важливість фінансової євроінтеграції, зокрема приєднання України до SEPA — єдиної зони платежів у євро. Це може зробити перекази для громадян швидшими та зрозумілішими, а для бізнесу спростити розрахунки з європейськими партнерами.
На думку Мамедова, практична дискусія про переорієнтацію на євро може стати реалістичною не раніше ніж через 3−4 роки після завершення війни або припинення її гарячої фази.
«Україна рухається до Європи, і роль євро в нашій фінансовій системі поступово зростатиме. Але перехід від гривні до євро — це довгострокова перспектива, яка можлива лише після вступу до ЄС, стабілізації економіки та виконання всіх необхідних умов», — наголосив Сергій Мамедов.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» повідомляв, що Україна почала розглядати можливість відмови від долара США, потенційно прив’язавши свою валюту тісніше до євро через фрагментацію світової торгівлі та посилення зв’язків із Європою.
«Можливе приєднання до ЄС, „посилення ролі ЄС у забезпеченні нашої обороноздатності, зростання волатильності на світових ринках і ймовірність фрагментації світової торгівлі“ змушують Нацбанк переглядати доцільність використання євро як референтної валюти для гривні замість долара», — зазначив голова НБУ Андрій Пишний.
Читайте також: Чому НБУ заговорив про прив'язку гривні до євро і що з цього вийде
Коментарі - 8