Україна розглядає перехід від долара до євро на тлі геополітичних змін — Пишний

Україна почала розглядати можливість відмови від долара США, потенційно прив’язавши свою валюту тісніше до євро через фрагментацію світової торгівлі та посилення зв’язків із Європою, повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний у коментарі Reuters.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Перехід до євро

«Можливе приєднання до ЄС, „посилення ролі ЄС у забезпеченні нашої обороноздатності, зростання волатильності на світових ринках і ймовірність фрагментації світової торгівлі“ змушують Нацбанк переглядати доцільність використання євро як референтної валюти для гривні замість долара», — зазначив Пишний.

«Ця робота складна й вимагає якісної, багатопланової підготовки», — додав він.

Операції в доларах, за словами Пишного, досі переважають у всіх сегментах валютного ринку, однак частка трансакцій в євро зростає, хоча поки що помірно.

Україна ввела гривню у 1996 році, і протягом десятиліть використовувала долар як референтну валюту.

Читайте також: Чому НБУ заговорив про прив'язку гривні до євро і що з цього вийде

Одразу після вторгнення росії в лютому 2022 року Нацбанк запровадив валютні обмеження та зафіксував курс гривні на рівні близько 29 за долар. Згодом країна змушена була здійснити девальвацію через накопичення фіскальних дисбалансів.

У жовтні 2023 року Нацбанк перейшов від жорсткої фіксації до режиму керованого курсоутворення, використовуючи долар як референтну валюту — орієнтир для інтервенцій і згладжування коливань обмінного курсу.

«Швидке завершення війни, безумовно, стане позитивним сценарієм із добрими економічними наслідками, якщо воно передбачатиме гарантії безпеки для України. Водночас важливо усвідомлювати, що економічні вигоди від завершення війни, ймовірно, не будуть миттєвими», — сказав Пишний.

Відео: Україна перейде на євро: чи варто українцям здавати долари та скуповувати євро

Україна покладається на зовнішнє фінансування для підтримки військових зусиль. Пишний зазначив, що очікує цьогоріч надходження $55 млрд, що дозволить не лише покрити бюджетний дефіцит, але й створити резерв публічних фінансів на наступні роки, коли обсяги допомоги ймовірно почнуть скорочуватись.

«Ми прогнозуємо, що Україна отримає близько $17 млрд у 2026 році та $15 млрд у 2027-му», сказав Пишний.

Домінування долара

Долар домінує у міжнародній торгівлі та становить більшість світових резервів. Основні економіки, зокрема Саудівська Аравія та Гонконг, прив'язують свої валюти до долара.

Однак за президентства Дональда Трампа США розв’язали торговельну війну, запровадивши найвищі за століття мита — крок, який змусив деяких аналітиків поставити під сумнів майбутню роль долара як світової резервної валюти.

Тим часом, на четвертому році війни з росією Україна вже стикалася з тим, що Трамп тимчасово припиняв військову допомогу.

Європейські лідери, зокрема з ЄС, пообіцяли зміцнити українську армію, щоб зробити її основою майбутньої безпеки в країні, однак досягнення прогресу є складним завданням.

Паралельно Україна уклала угоду, яка надає США пріоритетний доступ до нових угод у сфері корисних копалин, а також фінансування інвестицій у відбудову країни.

Після повернення Трампа до Білого дому курс долара (DXY) впав більш ніж на 9% відносно кошика основних валют, оскільки інвестори скорочують свою присутність в американських активах.

Деякі експерти застерігають від ототожнення сили долара з його статусом резервної валюти. Проте історично зберігання доларових резервів було пов’язане з безпековими альянсами та військовими зв’язками зі США.