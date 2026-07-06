Співзасновник Нової пошти вимагає легалізувати торгівлю паливом без ліцензій

Атаки росії на українську паливну інфраструктуру перетворилися на справжнє полювання. За останні місяці згоріли сотні автозаправних комплексів, а нафтобази стають мішенями ледь не щотижня. У цій ситуації Володимир Поперешнюк, співзасновник «Нової пошти», пропонує негайно скасувати ліцензії для децентралізації ринку пального.

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За два місяці в Україні через російські удари згоріло понад 150 автозаправних комплексів. Атаки не припиняються: лише за перші дні липня постраждали АЗС у Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Полтавській і Київській областях.

Мережа ОККО втратила чотири нафтобази і вісім пошкоджених АЗК. У ніч на 2 липня в Києві була уражена нафтобаза — 350 тонн нафтопродуктів потрапили в озеро Кирилівське.

Що пропонує бізнес

Володимир Поперешнюк вважає, що відповіддю на систематичне знищення АЗС має стати негайна децентралізація. Замість великих стаціонарних об'єктів, які легко виявити та знищити, потрібно розгорнути безліч мобільних точок продажу.

«Настав час для скасування ліцензій на продаж пального. Треба відкривати багато нових точок — від малих мобільних станцій до навіть бочок і каністр», — написав він у Facebook.

За його словами, підприємці готові вирішити це завдання швидко, але їм заважають ліцензії та регуляторні вимоги. Тому він пропонує терміново скасувати регулювання роздрібної торгівлі паливом і його зберігання. Це треба запровадити принаймні в прифронтових областях, а краще по всій країні.

Нагадаємо, що Тростянецька громада на Сумщині вже застосовує мобільний підхід на практиці. Через пошкодження стаціонарних АЗС там розгорнули мережу заправок на колесах.

Радниця Офісу президента Вікторія Страхова після аналізу ситуації попередила: Росія цілеспрямовано створює «буферну зону» зруйнованої паливної інфраструктури вздовж фронту та навколо великих міст. Директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн зафіксував 3 липня атаки одразу на кілька АЗС у Пирятині, Сумах і Харкові протягом одного дня.

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