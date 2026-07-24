Ціни на вторинне житло в Іспанії зросли до максимуму за 21 рік

У червні 2026 року середня вартість квадратного метра вторинного житла в Іспанії досягла 3 133 євро , що на 4% більше, ніж кварталом раніше, та на 17,2% перевищує показник червня 2025 року. Про це свідчать дані Індексу нерухомості Fotocasa, повідомляє Euronews.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ціни б'ють рекорди

За підсумками другого кварталу 2026 року ціни на вторинне житло в Іспанії зросли на 17,2% у річному вимірі. Лише за період із квітня по червень вони підвищилися ще на 4%, а середня вартість квадратного метра сягнула 3 133 євро.

За даними Fotocasa, протягом перших шести місяців року ціни чотири рази оновлювали історичні максимуми й наразі перебувають на найвищому рівні за останні 21 рік.

Чому дорожчає житло

Керівниця дослідницького підрозділу Fotocasa Марія Матос пояснює, що основною причиною подорожчання став суттєвий дисбаланс між попитом і пропозицією. За її словами, дефіцит житла, умови кредитування та демографічний тиск у найбільших містах продовжують підігрівати ринок.

«У результаті ціни зростають дедалі швидше, що ускладнює доступ до житла та збільшує розрив у його доступності для значної частини домогосподарств», — зазначила Матос.

Тенденція, зафіксована Fotocasa, загалом відповідає офіційній статистиці Національного інституту статистики Іспанії (INE), хоча обидва джерела використовують різні методики.

Fotocasa аналізує ціни, зазначені в оголошеннях про продаж, тоді як INE враховує фактичну вартість укладених угод.

За даними INE, у першому кварталі 2026 року загальна вартість житла в Іспанії зросла на 12,9% у річному вимірі, а вторинне житло подорожчало на 13,5%.

Найбільше ціни зросли в Мурсії

У другому кварталі вартість житла підвищилася у 16 автономних спільнотах. Найбільше подорожчання зафіксовано у:

Мурсії — 8,6%;

Кантабрії — 6,3%;

Валенсійській спільноті — 5,9%;

Кастилії і Леоні — 5,6%;

Ла-Ріосі — 5,1%.

Єдиним регіоном, де ціни знизилися, стали Канарські острови — на 0,7%.

У річному вимірі Мурсія також стала лідером із приростом 28%, випередивши Кантабрію (20%), Валенсійську спільноту (19,8%), Астурію (17%) та Андалусію (16,9%).

У Fotocasa зазначають, що 14 автономних спільнот завершили червень із двозначними темпами зростання цін. Для порівняння: у 2025 році таких регіонів було 11, у 2024-му — 6, а у 2023 році — 7.

Де житло найдорожче

Найдорожчим регіоном для купівлі вторинного житла залишаються Балеарські острови, де середня ціна становить 5 441 євро за квадратний метр. Далі розташувалися:

Мадрид — 5 410 євро;

Країна Басків — 3 925 євро;

Каталонія — 3 418 євро;

Канарські острови — 3 374 євро.

Найдоступніше житло продається в:

Естремадурі — 1 352 євро за кв. м;

Кастилії-Ла-Манчі — 1 407 євро;

Кастилії і Леоні — 1 816 євро.

Читайте також: Квартира в Туреччині чи Іспанії за однаковою ціною: що обрати інвестору

Лідери серед провінцій і міст

У другому кварталі ціни зросли у 46 провінціях. Найбільше подорожчання зафіксовано у:

Леоні — 10,7%;

Паленсії — 10,2%;

Мурсії — 8,6%.

Водночас зниження цін спостерігалося лише у чотирьох провінціях: Куенці, Уельві, Санта-Крус-де-Тенерифе та Авілі.

Найдорожчою провінцією залишається Балеарський архіпелаг із середньою ціною 5 441 євро за квадратний метр, далі йдуть Мадрид (5410 євро), Гіпускоа (4 695 євро) та Малага (4 690 євро). Найдешевше житло продається в провінції Хаен, де квадратний метр коштує 1 112 євро.

Серед адміністративних центрів провінцій найшвидше ціни зростали у Леоні, тоді як найдорожчим містом країни залишається Сан-Себастьян, де середня ціна становить 7 158 євро за квадратний метр.

До найдорожчих міст також входять:

Мадрид — 6 630 євро;

Барселона — 5 368 євро;

Пальма — 5 275 євро;

Малага — 4 320 євро;

Більбао — 4 157 євро.

Серед усіх муніципалітетів країни найдорожчим залишається Санта-Еуларія-дес-Ріу на острові Ібіца, де квадратний метр коштує 8 491 євро. За ним ідуть Сант-Антоні-де-Портмані (8 284 євро) та місто Ібіца (7 441 євро).

У Мадриді найдорожчим районом є Саламанка із середньою ціною 10 786 євро за квадратний метр, а в Барселоні — Сарріа-Сант-Жервазі, де квадратний метр коштує 7 540 євро.