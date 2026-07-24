Ціни на вторинне житло в Іспанії зросли до максимуму за 21 рік

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 липня 2026, 15:12

Ціни на вторинне житло в Іспанії зросли до максимуму за 21 рік

У червні 2026 року середня вартість квадратного метра вторинного житла в Іспанії досягла 3 133 євро, що на 4% більше, ніж кварталом раніше, та на 17,2% перевищує показник червня 2025 року. Про це свідчать дані Індексу нерухомості Fotocasa, повідомляє Euronews.

Ціни на вторинне житло в Іспанії зросли до максимуму за останній 21 рік
Фото: magnific

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ціни б'ють рекорди

За підсумками другого кварталу 2026 року ціни на вторинне житло в Іспанії зросли на 17,2% у річному вимірі. Лише за період із квітня по червень вони підвищилися ще на 4%, а середня вартість квадратного метра сягнула 3 133 євро.

За даними Fotocasa, протягом перших шести місяців року ціни чотири рази оновлювали історичні максимуми й наразі перебувають на найвищому рівні за останні 21 рік.

Чому дорожчає житло

Керівниця дослідницького підрозділу Fotocasa Марія Матос пояснює, що основною причиною подорожчання став суттєвий дисбаланс між попитом і пропозицією. За її словами, дефіцит житла, умови кредитування та демографічний тиск у найбільших містах продовжують підігрівати ринок.

«У результаті ціни зростають дедалі швидше, що ускладнює доступ до житла та збільшує розрив у його доступності для значної частини домогосподарств», — зазначила Матос.

Тенденція, зафіксована Fotocasa, загалом відповідає офіційній статистиці Національного інституту статистики Іспанії (INE), хоча обидва джерела використовують різні методики.

Fotocasa аналізує ціни, зазначені в оголошеннях про продаж, тоді як INE враховує фактичну вартість укладених угод.

За даними INE, у першому кварталі 2026 року загальна вартість житла в Іспанії зросла на 12,9% у річному вимірі, а вторинне житло подорожчало на 13,5%.

Найбільше ціни зросли в Мурсії

У другому кварталі вартість житла підвищилася у 16 автономних спільнотах. Найбільше подорожчання зафіксовано у:

Мурсії — 8,6%;
Кантабрії — 6,3%;
Валенсійській спільноті — 5,9%;
Кастилії і Леоні — 5,6%;
Ла-Ріосі — 5,1%.

Єдиним регіоном, де ціни знизилися, стали Канарські острови — на 0,7%.

У річному вимірі Мурсія також стала лідером із приростом 28%, випередивши Кантабрію (20%), Валенсійську спільноту (19,8%), Астурію (17%) та Андалусію (16,9%).

У Fotocasa зазначають, що 14 автономних спільнот завершили червень із двозначними темпами зростання цін. Для порівняння: у 2025 році таких регіонів було 11, у 2024-му — 6, а у 2023 році — 7.

Де житло найдорожче

Найдорожчим регіоном для купівлі вторинного житла залишаються Балеарські острови, де середня ціна становить 5 441 євро за квадратний метр. Далі розташувалися:

  • Мадрид — 5 410 євро;
  • Країна Басків — 3 925 євро;
  • Каталонія — 3 418 євро;
  • Канарські острови — 3 374 євро.

Найдоступніше житло продається в:

  • Естремадурі — 1 352 євро за кв. м;
  • Кастилії-Ла-Манчі — 1 407 євро;
  • Кастилії і Леоні — 1 816 євро.

Читайте також: Квартира в Туреччині чи Іспанії за однаковою ціною: що обрати інвестору

Лідери серед провінцій і міст

У другому кварталі ціни зросли у 46 провінціях. Найбільше подорожчання зафіксовано у:

Леоні — 10,7%;
Паленсії — 10,2%;
Мурсії — 8,6%.

Водночас зниження цін спостерігалося лише у чотирьох провінціях: Куенці, Уельві, Санта-Крус-де-Тенерифе та Авілі.

Найдорожчою провінцією залишається Балеарський архіпелаг із середньою ціною 5 441 євро за квадратний метр, далі йдуть Мадрид (5410 євро), Гіпускоа (4 695 євро) та Малага (4 690 євро). Найдешевше житло продається в провінції Хаен, де квадратний метр коштує 1 112 євро.

Серед адміністративних центрів провінцій найшвидше ціни зростали у Леоні, тоді як найдорожчим містом країни залишається Сан-Себастьян, де середня ціна становить 7 158 євро за квадратний метр.

До найдорожчих міст також входять:

  • Мадрид — 6 630 євро;
  • Барселона — 5 368 євро;
  • Пальма — 5 275 євро;
  • Малага — 4 320 євро;
  • Більбао — 4 157 євро.

Серед усіх муніципалітетів країни найдорожчим залишається Санта-Еуларія-дес-Ріу на острові Ібіца, де квадратний метр коштує 8 491 євро. За ним ідуть Сант-Антоні-де-Портмані (8 284 євро) та місто Ібіца (7 441 євро).

У Мадриді найдорожчим районом є Саламанка із середньою ціною 10 786 євро за квадратний метр, а в Барселоні — Сарріа-Сант-Жервазі, де квадратний метр коштує 7 540 євро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами