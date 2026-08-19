Рада підвищила соціальні виплати для людей з інвалідністю: деталі

Верховна Рада в середу, 19 серпня, ухвалила закон про комплексну державну підтримку та підвищення соціальних гарантій для сімей, у яких виховуються люди з інвалідністю. Про це повідомила пресслужба парламенту.

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Як зміняться соцгарантії

Законопроєкт № 14191 підтримав 331 народний депутат, повідомив один з його ініціаторів, голова парламентського фінансового комітету Данило Гетманцев.

«Це дуже важливий крок для підтримки сімей з дітьми з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства», — написав він у Telegram.

Однією з ключових змін стане запровадження базової величини — нормативного грошового показника, від якого залежатимуть розміри державної соціальної допомоги. Починаючи з 2027 року її визначатимуть у законі про державний бюджет на відповідний рік, але вона не може бути меншою за 4000 грн.

Відповідно щомісячна допомога становитиме:

дітям з інвалідністю до 18 років — 200% базової величини, тобто не менше 8000 грн;

людям з інвалідністю з дитинства першої групи — 200% (не менше 8000 грн);

другої групи — 100% (не менше 4000 грн);

третьої групи — 75% (не менше 3000 грн).

Також передбачені надбавки за догляд. Для дітей з інвалідністю підгрупи, А віком до 18 років вона становитиме 200% базової величини, для інших дітей з інвалідністю, які потребують догляду, — 100%.

Для людей з інвалідністю з дитинства першої групи надбавка становитиме 200% базової величини для підгрупи, А та 100% для підгрупи Б. Одинокі люди з інвалідністю з дитинства другої та третьої груп, які потребують постійного догляду, отримуватимуть надбавку у розмірі 75%.

Батьки, у яких народилася дитина з інвалідністю, отримають право раз на рік на двотижневий відпочинок. Загалом, за оцінкою авторів закону, поєднання виплат і соціальних послуг може забезпечувати родинам підтримку на рівнівід 20 000 до 71 000 грн на місяць залежно від індивідуальних потреб.

Закон змінює підхід до підтримки: фінансову допомогу поєднають із соціальними послугами: раннім втручанням, супроводом під час інклюзивного навчання, комплексним розвитком і доглядом за дитиною та тимчасовим відпочинком для батьків.

Однією з ключових змін став новий механізм виплат дітям з інвалідністю, які перебувають у закладах. 90% допомоги зараховуватиметься на депозитний рахунок дитини, 10% — на поточний для особистих потреб. Кошти належатимуть дитині й можуть бути використані на освіту, лікування, житло або початок самостійного життя.

Якщо після 14 років дитина вступить до закладу професійної, фахової передвищої чи вищої освіти та проживатиме поза закладом, де перебувала на повному державному утриманні, 50% допомоги надходитиме на поточний рахунок, а 50% — на депозитний.

Із 2028 року для повнолітніх людей з інвалідністю з дитинства, які проживають у закладах, 50% допомоги виплачуватиметься безпосередньо людині, а 50% — закладу як оплата соціальних послуг.