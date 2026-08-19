Банки активніше кредитують бізнес у гривні: що змінилося у ІІ кварталі

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обсяг чистих активів банків збільшився на 3,4% за квартал (+16,4% за рік), компенсувавши скорочення в минулому кварталі, ключовим рушієм приросту більше двох років поспіль залишається активне банківське кредитування;

портфель ОВДП за квартал зменшився на 4,7% (+8% р/р) через погашення облігацій та скорочення пропозиції з боку уряду, що зумовило перерозподіл вільних коштів на користь депозитних сертифікатів;

квартальні темпи приросту чистого гривневого кредитного портфеля бізнесу пришвидшилися до 9,4% з 6,3% у попередньому кварталі та перевищили 30% р/р передусім за рахунок кредитів приватним корпораціям;

найшвидший приріст кредитів бізнесу другий квартал поспіль показали іноземні банки: за строками погашення — кредити терміном погашення від одного до трьох років, за галузями — підприємствам будівництва, металургії, машинобудування (у тому числі ОПК) та переробної промисловості; частка кредитів за державною програмою «Доступні кредити 5−7−9%» у гривневому портфелі бізнесу збільшилася до третини;

темпи зростання обсягу чистих гривневих кредитів населенню у ІІ кварталі були співмірними з динамікою попереднього кварталу; у сегменті традиційно домінували незабезпечені позики, темпи зростання іпотечних кредитів не змінилися, натомість зростання обсягу автокредитів пришвидшилося як у квартальному, так і у річному вимірах;

частка непрацюючих кредитів зменшилася до 12,5%, поліпшення якості портфелів відбулося як у корпоративному, так і в роздрібному сегментах; поточні показники ліпші за середні значення до повномасштабного вторгнення;

відбувся помітний приплив гривневих коштів як населення (+7,1% кв/кв, +19,6% р/р), так і бізнесу (+4,2% кв/кв, +17,1 р/р) до банків;

рівень доларизації вкладів фізичних осіб знизився до менше третини під впливом зростання коштів у гривні;

вартість залучень дещо зросла: середня ставка за угодами з гривневими коштами фізичних осіб збільшилася з 10,1% до 10,4% річних, суб'єктів господарювання — з 9,7% до 10% річних; водночас через зміну структури фондування це майже не відобразилося на його загальній вартості;

гривневі кредитні ставки для бізнесу дещо зросли, реагуючи на підвищення депозитних ставок — на 0,2 в.п. до 15,3% річних, водночас приватні банки з іноземним капіталом надалі пропонували найнижчу середню ставку — 13,5% річних;

сектор залишався прибутковим та операційно ефективним, водночас чистий прибуток за ІІ квартал скоротився на 30% р/р через підвищену (50%) ставку податку на прибуток;

регулятивний капітал сектору зріс на 20,5% передусім завдяки врахуванню прибутку минулого року, що забезпечило можливість розширення кредитування; жоден банк не порушував діючих мінімальних вимог достатності капіталу;