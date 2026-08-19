Мінфін США знову вливає на ринок мільярди

Міністерство фінансів США раптово оголосило про розширення програми викупу довгострокових державних облігацій. Це рішення було ухвалено у відповідь на рекордно високу прибутковість цих цінних паперів за останні роки. Про це пише Bloomberg.

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Викуп цінних паперів

Через два тижні після публікації плану викупу на поточний квартал, у середу Міністерство фінансів оголосило про збільшення обсягу операцій з викупу цінних паперів, термін погашення яких становить від 10 до 30 років, щонайменше вдвічі. Це робиться підтримки ліквідності.

Міністр фінансів Скотт Бессент уже застосовував програму викупу облігацій у минулому році як частину «широкого набору інструментів», які можуть бути використані для стабілізації ринку казначейських облігацій.

«Головне тут — це час», — зазначив Джон Бріггс, керівник відділу стратегії відсоткових ставок у Natixis North America.

«На мою думку, це не випадкова подія, і більш значущою є сигнал, який вона посилає. Якщо прибутковість продовжуватиме зростати, Казначейство намагатиметься цьому протистояти — і тепер ми знаємо, на які моменти треба звернути увагу».

Офіційні представники зробили цю заяву після того, як цього тижня прибутковість 30-річних облігацій знову досягла максимального рівня з 2007 року. Трейдери також готуються до аукціону щодо розміщення нових 20-річних облігацій на суму 16 мільярдів доларів.

Після оголошення прибутковість облігацій знизилася, а ставки за 30-річними облігаціями впали на 9 базисних пунктів до 5,19%.

Міністерство фінансів заявило, що збільшення обсягів викупу облігацій спрямоване на підвищення ліквідності у довгострокових сегментах ринку.

Воно також відзначило стійку та сильну підтримку з боку учасників ринку, що підтверджується значною кількістю високоякісних пропозицій, які регулярно одержують Міністерство в рамках довгострокових операцій з викупу облігацій.