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19 серпня 2026, 19:15

Мінфін США знову вливає на ринок мільярди

Міністерство фінансів США раптово оголосило про розширення програми викупу довгострокових державних облігацій. Це рішення було ухвалено у відповідь на рекордно високу прибутковість цих цінних паперів за останні роки. Про це пише Bloomberg.

Міністерство фінансів США раптово оголосило про розширення програми викупу довгострокових державних облігацій.

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Викуп цінних паперів

Через два тижні після публікації плану викупу на поточний квартал, у середу Міністерство фінансів оголосило про збільшення обсягу операцій з викупу цінних паперів, термін погашення яких становить від 10 до 30 років, щонайменше вдвічі. Це робиться підтримки ліквідності.

Міністр фінансів Скотт Бессент уже застосовував програму викупу облігацій у минулому році як частину «широкого набору інструментів», які можуть бути використані для стабілізації ринку казначейських облігацій.

«Головне тут — це час», — зазначив Джон Бріггс, керівник відділу стратегії відсоткових ставок у Natixis North America.

«На мою думку, це не випадкова подія, і більш значущою є сигнал, який вона посилає. Якщо прибутковість продовжуватиме зростати, Казначейство намагатиметься цьому протистояти — і тепер ми знаємо, на які моменти треба звернути увагу».

Офіційні представники зробили цю заяву після того, як цього тижня прибутковість 30-річних облігацій знову досягла максимального рівня з 2007 року. Трейдери також готуються до аукціону щодо розміщення нових 20-річних облігацій на суму 16 мільярдів доларів.

Після оголошення прибутковість облігацій знизилася, а ставки за 30-річними облігаціями впали на 9 базисних пунктів до 5,19%.

Міністерство фінансів заявило, що збільшення обсягів викупу облігацій спрямоване на підвищення ліквідності у довгострокових сегментах ринку.

Воно також відзначило стійку та сильну підтримку з боку учасників ринку, що підтверджується значною кількістю високоякісних пропозицій, які регулярно одержують Міністерство в рамках довгострокових операцій з викупу облігацій.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Skeptik777
Skeptik777
19 серпня 2026, 21:53
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Ну так звідки ж інфляція береться? Якби ніхто не друкував лишніх грошей, то ціни були б стабільні. Не було б за рахунок чого рости. ЦБ фактично не маючи ні копійки за душею, може купити облігації і «заробити» 5% річних. Прикольно… нє? От ці гроші з повітря і розганяють інфляцію. Бо закон збереження грошей твердіший, ніж закон збереження матерії, адже матерію можна згенерувати з енергії, принаймні, теоретично, а гроші можна лише заробити, інакше буває кака.
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0
gorobezus
gorobezus
20 серпня 2026, 8:52
#
С госдолгами сейчас ситуация а-ля Сбербанк СССР, все понимают что путей приведения долга к удобоваримому виду два, и один страшнее другого — гиперинфляция или жесткая экономия на всем, особенно на социалке.
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0
brigadirius
brigadirius
20 серпня 2026, 10:53
#
Всі виберуть інфляцію.
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