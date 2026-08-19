У США хочуть заборонити випуск та продаж стейблкоїнів без ліцензії

Міністерство фінансів США оприлюднило проєкт поправок , які встановлюють вимоги до випуску та обігу стейблкоїнів на американському ринку. Поправки доповнюють закон про стейблкоїни GENIUS, який набув чинності влітку минулого року.

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Про що йдеться у поправках

Законопроєкт про виправлення встановлює обов'язкове ліцензування криптокомпаній.

Якщо Конгрес його ухвалить, з 18 січня 2027 року всі емітенти стейблкоїнів будуть зобов'язані отримувати федеральну чи місцеву ліцензію.

Криптоплатформи зможуть пропонувати клієнтам стейблкоіни іноземних емітентів, але за умови, що ті дотримуються законодавства США та чинних міждержавних угод між США та регуляторами країни своєї юрисдикції.

Ще жорсткіші обмеження пропонується встановити з 18 липня 2028 року: Мінфін хоче позбавити криптовалютні біржі та сервіси права пропонувати американцям стейблкоїни, випущені емітентом без офіційної ліцензії Мінфіну США.

Міністр фінансів Скотт Бессент назвав запропоновані заходи способом «закріпити за доларом статус провідної світової резервної валюти».

Наразі проєкт поправок до GENIUS знаходиться на етапі громадських слухань, які триватимуть 60 днів з моменту публікації у федеральному реєстрі. Потім документ має надійти до Конгресу.

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Що з CLARITY

В американському парламенті завис інший закон про крипторинку — CLARITY.

Спочатку планувалося, що Сенат розгляне ініціативу до літніх канікул. Однак лідер республіканців у Сенаті Джон Тьюн не став подавати клопотання про припинення дебатів (cloture) до 7 серпня — це клопотання необхідне для початку голосування всім Сенатом.

Сенатор нарік на тривалі переговори з адміністрацією президента, під час яких буквально «проходили по кожному рядку» документа. Зволікання пов'язані з так званим «етичним аспектом» законопроекту — пропозицією заборонити високопоставленим держслужбовцям, зокрема президенту США, брати участь у криптобізнесі.

Щоб Дональд Трамп не відмовився підписати CLARITY, два його прихильники запропонували додати до законопроєкту дозвіл президенту отримати відстрочку сплати федерального податку на прибуток із продажу криптоактивів.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» повідомляв, що президент США Дональд Трамп у липні 2025 року підписав історичний закон GENIUS Act, який запроваджує чітке регулювання для стейблкоїнів — цифрових валют, прив'язаних до долара. Це перший масштабний закон у США, який визначає правову базу цієї категорії криптоактивів.