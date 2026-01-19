Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земельної ділянки у 2026 році (за 2025 рік) становить 1,08. Він застосовується до всіх категорій земель і видів земельних угідь. Про це йдеться у повідомленні Податкової.
19 січня 2026, 19:00
Податкова пояснила, як платити за землю у 2026 році
Як застосовується коефіцієнт індексації
- коефіцієнт індексації застосовується кумулятивно;
- розрахунок плати за землю залежить від дати проведення нормативної грошової оцінки земель;
- порядок застосування визначено пунктом 289.2 статті 289 Податкового кодексу України.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації є базою оподаткування земельним податком. Вона використовується для розрахунку суми орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.
Коефіцієнти індексації у попередні роки
- 1996 рік — 1,703;
- 1997 рік — 1,059;
- 1998 рік — 1,006;
- 1999 рік — 1,127;
- 2000 рік — 1,182;
- 2001 рік — 1,02;
- 2005 рік — 1,035;
- 2007 рік — 1,028;
- 2008 рік -1,152;
- 2009 рік — 1,059;
- 2010 рік — 1,0;
- 2011 рік — 1,0;
- 2012 рік — 1,0;
- 2013 рік -1,0;
- 2014 рік — 1,249;
- 2015 рік — 1,433 (крім с/г угідь), 1,2 (с/г угіддя);
- 2016 рік — 1,06 (несільськогосподарські землі), 1,0 (с/г угіддя);
- 2021 рік — 1,1 (несільськогосподарські), 1,0 (с/г угіддя);
- 2022 рік — 1,15 (крім с/г угідь), 1,0 (с/г угіддя);
- 2023 рік — 1,051 (для всіх категорій земель);
- 2024 рік — 1,12 (для всіх категорій земель).
Індексація нормативної грошової оцінки земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не здійснювалася.
Джерело: Мінфін
