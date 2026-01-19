Податкова пояснила, як платити за землю у 2026 році

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земельної ділянки у 2026 році (за 2025 рік) становить 1,08. Він застосовується до всіх категорій земель і видів земельних угідь. Про це йдеться у повідомленні Податкової.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як застосовується коефіцієнт індексації

коефіцієнт індексації застосовується кумулятивно;

розрахунок плати за землю залежить від дати проведення нормативної грошової оцінки земель;

порядок застосування визначено пунктом 289.2 статті 289 Податкового кодексу України.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації є базою оподаткування земельним податком. Вона використовується для розрахунку суми орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Коефіцієнти індексації у попередні роки

1996 рік — 1,703;

1997 рік — 1,059;

1998 рік — 1,006;

1999 рік — 1,127;

2000 рік — 1,182;

2001 рік — 1,02;

2005 рік — 1,035;

2007 рік — 1,028;

2008 рік -1,152;

2009 рік — 1,059;

2010 рік — 1,0;

2011 рік — 1,0;

2012 рік — 1,0;

2013 рік -1,0;

2014 рік — 1,249;

2015 рік — 1,433 (крім с/г угідь), 1,2 (с/г угіддя);

2016 рік — 1,06 (несільськогосподарські землі), 1,0 (с/г угіддя);

2021 рік — 1,1 (несільськогосподарські), 1,0 (с/г угіддя);

2022 рік — 1,15 (крім с/г угідь), 1,0 (с/г угіддя);

2023 рік — 1,051 (для всіх категорій земель);

2024 рік — 1,12 (для всіх категорій земель).

Індексація нормативної грошової оцінки земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не здійснювалася.