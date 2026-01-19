Multi від Мінфін
19 січня 2026, 19:00

Податкова пояснила, як платити за землю у 2026 році

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земельної ділянки у 2026 році (за 2025 рік) становить 1,08. Він застосовується до всіх категорій земель і видів земельних угідь. Про це йдеться у повідомленні Податкової.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земельної ділянки у 2026 році (за 2025 рік) становить 1,08.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як застосовується коефіцієнт індексації

  • коефіцієнт індексації застосовується кумулятивно;
  • розрахунок плати за землю залежить від дати проведення нормативної грошової оцінки земель;
  • порядок застосування визначено пунктом 289.2 статті 289 Податкового кодексу України.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації є базою оподаткування земельним податком. Вона використовується для розрахунку суми орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Коефіцієнти індексації у попередні роки

  • 1996 рік — 1,703;
  • 1997 рік — 1,059;
  • 1998 рік — 1,006;
  • 1999 рік — 1,127;
  • 2000 рік — 1,182;
  • 2001 рік — 1,02;
  • 2005 рік — 1,035;
  • 2007 рік — 1,028;
  • 2008 рік -1,152;
  • 2009 рік — 1,059;
  • 2010 рік — 1,0;
  • 2011 рік — 1,0;
  • 2012 рік — 1,0;
  • 2013 рік -1,0;
  • 2014 рік — 1,249;
  • 2015 рік — 1,433 (крім с/г угідь), 1,2 (с/г угіддя);
  • 2016 рік — 1,06 (несільськогосподарські землі), 1,0 (с/г угіддя);
  • 2021 рік — 1,1 (несільськогосподарські), 1,0 (с/г угіддя);
  • 2022 рік — 1,15 (крім с/г угідь), 1,0 (с/г угіддя);
  • 2023 рік — 1,051 (для всіх категорій земель);
  • 2024 рік — 1,12 (для всіх категорій земель).

Індексація нормативної грошової оцінки земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не здійснювалася.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
