Податок на нерухомість: в ДПС пояснили, що робити, якщо платіжка не прийшла

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 серпня 2026, 15:16

Податок на нерухомість: в ДПС пояснили, що робити, якщо платіжка не прийшла

Якщо власник нерухомості не отримав платіжку з податку на нерухоме майно, йому варто самостійно перевірити нарахування. Зробити це можна в Електронному кабінеті платника або в мобільному застосунку «Моя податкова». Про це нагадує Головне управління ДПС в Івано-Франківській області.

Якщо власник нерухомості не отримав платіжку з податку на нерухоме майно, йому варто самостійно перевірити нарахування.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

За даними податківців, до місцевих бюджетів Івано-Франківщини вже надійшло 232,3 млн грн податку на нерухоме майно. Це на 23,6 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Коли потрібно сплатити податок

Фізичні особи сплачують податкове зобов’язання протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

ППР надсилається фізичній особі за її податковою адресою — тобто за місцем проживання, за яким платника взято на облік у контролюючому органі.

Саме тому тим, хто змінив місце проживання, варто своєчасно оновити ці дані в податковій. Інакше повідомлення може надійти за старою адресою, а платник ризикує пропустити строк сплати.

Як нараховується податок

Податок на нерухомість сплачується за площу, яка перевищує встановлену неоподатковувану норму.

Для квартир база оподаткування зменшується на 60 кв. м. Для житлових будинків — на 120 кв. м. Якщо у власності є і квартира, і будинок, загальна площа зменшується на 180 кв. м.

Після цього до площі, що перевищує пільгову норму, застосовується ставка, встановлена відповідною місцевою радою.

У 2026 році фізичні особи сплачують податок на нерухомість за 2025 рік. Наприклад, якщо квартира має площу 80 кв. м, оподатковуються лише 20 кв. м — після зменшення бази на 60 кв. м.

Якщо ставка становить 0,5% від мінімальної зарплати, встановленої станом на 1 січня 2025 року, тобто від 8000 грн, податок за 1 кв. м становитиме 40 грн. У такому випадку сума податку за квартиру площею 80 кв. м складе 800 грн: 20×40 грн.

Коли податок збільшується на 25 тис. грн

Для великої житлової нерухомості передбачено додаткове нарахування.

Якщо площа квартири перевищує 300 кв. м, а житлового будинку — 500 кв. м, сума податку додатково збільшується на 25 тис. грн на рік за кожен такий об'єкт або його частку.

Це правило застосовується окремо до об'єктів, які перевищують відповідні площі.

Читайте також: Податок на нерухомість у 2026 році: хто має сплатити і коли можуть оштрафувати

Що робити, якщо не згодні з нарахуванням

Якщо у платника є сумніви щодо нарахованої суми, він може звернутися до контролюючого органу за своєю податковою адресою для проведення звірки.

Під час звірки можна перевірити:

  1. площу об'єктів нерухомості;
  2. частки у праві власності;
  3. право на пільгу;
  4. застосовану ставку;
  5. нараховану суму податку.

За потреби платник може подати підтвердні документи. Звернення можна подати і через Електронний кабінет із використанням КЕП.

Як перевірити нарахування онлайн

Переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення та нарахування можна у приватній частині Електронного кабінету або в застосунку «Моя податкова».

Також в Електронному кабінеті можна надати згоду на отримання документів від податкової в електронній формі. Це дозволяє отримувати кореспонденцію онлайн і не залежати від паперових листів.

Якщо платник не знає, як перевірити нарахування або підключити електронне листування з податковою, він може звернутися до Офісу податкових консультантів. Фахівці ДПС допоможуть розібратися з нарахуваннями та онлайн-сервісами.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами