Податок на нерухомість: в ДПС пояснили, що робити, якщо платіжка не прийшла

Якщо власник нерухомості не отримав платіжку з податку на нерухоме майно, йому варто самостійно перевірити нарахування. Зробити це можна в Електронному кабінеті платника або в мобільному застосунку «Моя податкова». Про це нагадує Головне управління ДПС в Івано-Франківській області.

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За даними податківців, до місцевих бюджетів Івано-Франківщини вже надійшло 232,3 млн грн податку на нерухоме майно. Це на 23,6 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Коли потрібно сплатити податок

Фізичні особи сплачують податкове зобов’язання протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

ППР надсилається фізичній особі за її податковою адресою — тобто за місцем проживання, за яким платника взято на облік у контролюючому органі.

Саме тому тим, хто змінив місце проживання, варто своєчасно оновити ці дані в податковій. Інакше повідомлення може надійти за старою адресою, а платник ризикує пропустити строк сплати.

Як нараховується податок

Податок на нерухомість сплачується за площу, яка перевищує встановлену неоподатковувану норму.

Для квартир база оподаткування зменшується на 60 кв. м. Для житлових будинків — на 120 кв. м. Якщо у власності є і квартира, і будинок, загальна площа зменшується на 180 кв. м.

Після цього до площі, що перевищує пільгову норму, застосовується ставка, встановлена відповідною місцевою радою.

У 2026 році фізичні особи сплачують податок на нерухомість за 2025 рік. Наприклад, якщо квартира має площу 80 кв. м, оподатковуються лише 20 кв. м — після зменшення бази на 60 кв. м.

Якщо ставка становить 0,5% від мінімальної зарплати, встановленої станом на 1 січня 2025 року, тобто від 8000 грн, податок за 1 кв. м становитиме 40 грн. У такому випадку сума податку за квартиру площею 80 кв. м складе 800 грн: 20×40 грн.

Коли податок збільшується на 25 тис. грн

Для великої житлової нерухомості передбачено додаткове нарахування.

Якщо площа квартири перевищує 300 кв. м, а житлового будинку — 500 кв. м, сума податку додатково збільшується на 25 тис. грн на рік за кожен такий об'єкт або його частку.

Це правило застосовується окремо до об'єктів, які перевищують відповідні площі.

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Що робити, якщо не згодні з нарахуванням

Якщо у платника є сумніви щодо нарахованої суми, він може звернутися до контролюючого органу за своєю податковою адресою для проведення звірки.

Під час звірки можна перевірити:

площу об'єктів нерухомості; частки у праві власності; право на пільгу; застосовану ставку; нараховану суму податку.

За потреби платник може подати підтвердні документи. Звернення можна подати і через Електронний кабінет із використанням КЕП.

Як перевірити нарахування онлайн

Переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення та нарахування можна у приватній частині Електронного кабінету або в застосунку «Моя податкова».

Також в Електронному кабінеті можна надати згоду на отримання документів від податкової в електронній формі. Це дозволяє отримувати кореспонденцію онлайн і не залежати від паперових листів.

Якщо платник не знає, як перевірити нарахування або підключити електронне листування з податковою, він може звернутися до Офісу податкових консультантів. Фахівці ДПС допоможуть розібратися з нарахуваннями та онлайн-сервісами.