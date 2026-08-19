Борги із зарплати: державні виконавці стягнули 277 млн грн на користь працівників

277,2 млн грн заборгованості із заробітної плати та інших виплат, пов’язаних із трудовими правовідносинами стягнули органи Державної виконавчої служби на користь працівників протягом січня-липня 2026 року. Про це йдеться у повідомленні Мін'юсту.

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Скільки примусово стягнуто

Зокрема, у Кіровоградській області державні виконавці стягнули з ТОВ «Світловодськпобут» 40,39 млн грн заборгованості із заробітної плати. Кошти отримали 372 працівники підприємства.

У Луганській та Харківській областях державні виконавці фактично виконали 920 виконавчих проваджень щодо заборгованості ДП «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь». Працівникам виплачено понад 32 млн грн.

У Дніпропетровській області з рахунків КП «Самаратеплоенерго» Самарівської міської ради стягнуто 25,07 млн грн заборгованості із заробітної плати. Кошти отримали 1 154 працівники підприємства.

Примусове виконання рішень про стягнення заробітної плати залишається одним із важливих напрямів роботи органів ДВС, адже йдеться про відновлення порушених трудових прав та отримання людьми коштів, які вони заробили.

Крім того, за сім місяців 2026 року органи Державної виконавчої служби стягнули 4,16 млрд грн до бюджету. Це на 313 млн грн, або 8,1%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Також державні виконавці забезпечують надходження виконавчого збору. За січень-липень 2026 року стягнуто 1,53 млрд грн виконавчого збору. Це на понад 197 млн грн (майже на 15%) більше, ніж за аналогічний період 2025 року.