Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 20 серпня, на рівні 44,70 грн за долар. Це на 7 копійок менше, ніж днем раніше. Про це свідчать дані Національного банку України.
19 серпня 2026, 16:44
Долар подешевшав, євро додав у ціні: курс НБУ на 20 серпня
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Офіційний курс євро, навпаки, зріс на 3 копійки — до 51,86 грн.
Офіційні курси на 20 серпня
Офіційні курси валют на четвер становитимуть:
- 1 долар США — 44,70 грн;
- 1 євро — 51,86 грн.
Для порівняння, станом на 19 серпня офіційний курс долара становив 44,77 грн, а євро — 51,83 грн.
Джерело: Мінфін
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