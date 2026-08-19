До закриття міжбанку в середу, 19 серпня, курс долара впав на 3 копійки у купівлі та у продажу, євро подорожчало на 14 копійок у купівлі та у продажу.
19 серпня 2026, 17:47
Євро на міжбанку зросло на 14 копійок
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Валютний ринок
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Відкриття 19 серпня
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Закриття 19 серпня
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Зміни
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44,71/44,74
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44,68/44,71
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3/3
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51,85/51,87
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52,09/52,11
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14/14
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,53−44,99 грн. Євро купують за 51,58 грн, а продають за 52,23 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,90−44,96, євро — 51,82−52,00 грн.
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Джерело: Мінфін
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