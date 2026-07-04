Українцям почали виплачувати «Національний кешбек» за квітень: витратити їх

Українцям почали виплачувати кошти за квітень у межах програми «Національний кешбек». Гроші отримають понад п'ять мільйонів громадян. Про це повідомила пресслужба «Дії».

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Що відомо

Зазначається, що кошти, які вже зараховані на картку «Національний кешбек», необхідно використати до 31 липня. Після цієї дати невикористаний залишок буде повернений до державного бюджету.

Отримані кошти можна витратити на:

оплату комунальних і поштових послуг;

придбання ліків;

продуктів українського виробництва;

купівлю книг українських видавництв;

благодійність або підтримку Сил оборони України.

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Також наголошується, що квітнева виплата завершує перший етап програми «Національний кешбек». Якщо кешбек, накопичений до 30 квітня 2026 року, не був зарахований на картку, отримати його вже неможливо. Із 1 травня розпочався новий етап програми, тож накопичення формуються заново.

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