На виплати за «Національним кешбеком» додали понад 799 млн грн

Кабінет міністрів ухвалив рішення про збільшення на 799,2 млн грн фінансування програми «Національний кешбек» у 2026 році. Відповідне розпорядження від 24 червня 2026 року № 628-р оприлюднено на Урядовому порталі .

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Що передбачено змінами

Змінами передбачено збільшення виділених Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства коштів для надання вказаної державної грошової допомоги з 2 138 100 тис. грн до 2 937 364 тис. грн.

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Що відомо про програму

«Нацкешбек» — це ініціатива президента, яка запрацювала на початку вересня 2024 року. Програма спрямована на підтримку українських виробників і передбачає повернення громадянам 10% вартості придбаних товарів вітчизняного виробництва.

1 березня набули чинності зміни в програмі «Національний кешбек». Тепер замість фіксованих 10% кешбек становить 5% або 15% — залежно від категорії товару.