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30 червня 2026, 17:20

Дедлайн для використання коштів програми «Національний кешбек» настає 31 липня (оновлено)

Громадяни мають до 31 липня 2026 року, використати накопичені кошти в межах державної програми «Національний кешбек». Якщо вказані суми залишаться на картках після завершення цієї дати, вони автоматично повернуться до державного бюджету.

Громадяни мають до кінця сьогоднішнього дня, 30 червня 2026 року, використати накопичені кошти в межах державної програми «Національний кешбек».

► Читайте сторінку «Мінфіна» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Правила використання залишків кешбеку

Урядова ініціатива передбачає чітко визначений перелік напрямів, на які дозволено спрямовувати накопичені бонуси. Ці кошти можна витратити на такі потреби:

  • оплата послуг поштових операторів;

  • придбання продуктів харчування;

  • купівля товарів у мережевих аптеках;

  • розрахунки за житлово-комунальні послуги;

  • придбання друкованої продукції та книг;

  • перерахування донатів на підтримку проєктів.

Зокрема, громадяни мають можливість переказати власні накопичення на проєкт Укрзалізниці «Залізна родина». Ці гроші спрямовують на допомогу родинам працівників галузі, які постраждали від російської агресії. Транзакції здійснюються на офіційному ресурсі ініціативи через сервіси Apple Pay або Google Pay.

Особливості нарахування компенсацій

Система повернення коштів у межах проєкту «Національний кешбек» базується на диференційованому підході до категорій товарів. Уряд запровадив такі ставки виплат:

  • 15% повернення вартості товарів у категоріях з високою часткою імпорту, зокрема на побутову хімію, одяг, косметику, канцелярію та певні харчові продукти;

  • 5% компенсації за товари, які мають сильні ринкові позиції, як-от аптечні препарати, продукти харчування, товари для саду та городу.

Додатково діяла програма кешбеку на пальне, яка забезпечувала економію від 2 до 11 гривень на літрі залежно від типу енергоносія. Вона тривала з 20 березня по 31 травня поточного року та охопила понад 220 мереж автозаправних станцій. Фінансування забезпечили шляхом перерозподілу існуючих бюджетних програм, без залучення додаткових коштів.

Із 3 липня українці почнуть отримувати кешбек за квітень.

А що з кешбеком за травень та червень 2026?
Кешбек за ці та наступні місяці можна використати до кінця місяця, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, але не пізніше 30 квітня 2028 року.

Читайте також: На виплати за «Національним кешбеком» додали понад 799 млн грн

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
30 червня 2026, 17:36
#
За травень ще не всім той кешбек зарахували на картки, тому невикористані,
але накопичені кошти можуть навіть не зараховувати на картки, а просто анулювати.
+
0
Igorenya
Igorenya
30 червня 2026, 17:44
#
Нарахують у 23.59 за квітень та травень и спишуть!
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
30 червня 2026, 17:52
#
В Дії вони вже нараховані до 20.06 за травень — але
ще не переказані на банківські рахунки кліентів.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
30 червня 2026, 18:24
#
До 31 июля ещё 31 день — успеем потратить.
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