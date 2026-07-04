Кабмін готує програми зимової підтримки вразливих громадян: деталі

Український уряд розпочав підготовку програм зимової підтримки для вразливих категорій населення на сезон 2026−2027 років. Як повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, для реалізації ініціатив уряд залучає фінансування міжнародних партнерів через державні фінансові інструменти, зокрема Гуманітарний рахунок.

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У відомстві пояснили, що Гуманітарний рахунок поєднує ресурси міжнародних донорів із можливостями державної системи соціального захисту.

Завдяки цьому механізму раніше понад 8,7 тисячі родин із дев’яти прифронтових областей, які виховують дітей з інвалідністю підгрупи А, отримали фінансову допомогу від ЮНІСЕФ у розмірі 6 500 гривень.

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін наголосив, що підготовка до опалювального сезону має розпочинатися завчасно, аби люди отримали необхідну допомогу ще до настання холодів.

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«Росія не припиняє терор проти мирних українців, завдаючи ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі. Ми розуміємо, що наступна зима буде не менш складною, ніж попередня, саме тому готуємося вже зараз. Наше завдання — щоб люди отримали необхідну підтримку вже у жовтні, а не тоді, коли зима буде в самому розпалі», — зазначив він.

У міністерстві наголошують, що підготовка до зимового періоду є одним із ключових пріоритетів соціальної політики на найближчі місяці. Координація з міжнародними організаціями та донорами має забезпечити своєчасну підтримку українців, які найбільше її потребують.

Нагадаємо

Минулого року в Україні діяла ініційована президентом Володимиром Зеленським програма «Зимова єПідтримка».Ця програма передбачала виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 гривень. Кошти надавалися кожному громадянину, незалежно від рівня його доходів.

«Мінфін» писав, що більшість коштів українці витратили на покриття першочергових потреб. Найбільшу частку — 57% — спрямували на оплату комунальних послуг. Значна кількість отримувачів витрачала гроші на придбання ліків, українських книжок, а також донати на підтримку ЗСУ та благодійність.