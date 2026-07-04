Стало відомо, коли Amazon запустить конкурента Starlink

Компанія Amazon завершила розгортання мінімально необхідного супутникового угруповання для запуску пізніше в 2026 сервісу супутникового широкосмугового доступу в інтернет Leo. Amazon розраховує, що на ринку цей проект конкуруватиме із супутниковим бізнесом Starlink компанії SpaceX Ілона Маска, пишуть CNBC і Bloomberg .

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Деталі

Ракета Atlas V компанії United Launch Alliance вивела 2 липня на орбіту 29 нових супутників для Amazon. Таким чином, загальна кількість супутників компанії на орбіті перевищила 390. Цього достатньо для «забезпечення безперервного покриття» і початку надання послуг в окремих регіонах, написав X віце-президент Amazon Leo з бізнесу та продуктів Кріс Уебер. Очікується, що сервіс буде запущено наприкінці цього року, додали у компанії.

Для Amazon це важлива подія, оскільки компанія Leo прагне зробити конкурентом Starlink від SpaceX, пише CNBC. Тестування Leo Amazon почав пропонувати для корпоративних клієнтів ще у листопаді, проте поки що не запустив його фінальну версію для споживачів та державних замовників, зазначає телеканал.

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Спочатку сервіс від Amazon, ймовірно, буде доступний лише користувачам у певних регіонах, зауважив Вебер, проте майбутні запуски «розширять зону покриття та збільшать пропускну спроможність», запевнив він.

Для наступного запуску супутників для Leo Amazon використовуватиме нову важку ракету Vulcan компанії ULA (спільне підприємство Boeing та Lockheed Martin). Вона зможе виводити на орбіту більші партії супутників та прискорити темпи розгортання угруповання, пише CNBC.

Що відомо про Leo Amazon

Leo Amazon позиціонує як прямого конкурента Starlink. Однак свій супутниковий бізнес SpaceX почала розгортати на чотири роки раніше і зараз має у своєму розпорядженні угрупування вже приблизно з 10 тис. супутників і більш ніж 10 млн користувачів, нагадує CNBC. Amazon про свій супутниковий проект оголосив у 2019 році — спочатку він з'явився під назвою Kuiper і пізніше був перейменований на Leo.

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У рамках цього бізнесу Amazon планує створити на низькій навколоземній орбіті мережу приблизно з 7,7 тис. супутників, проте останніми роками проект зіткнувся з «дефіцитом пускових потужностей».