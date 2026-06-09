Битва за небо: Starlink Ілона Маска проти Amazon Kuiper Джеффа Безоса

Авіакомпанії розпочали справжні перегони за впровадження високошвидкісного Wi-Fi на борту, і головними гравцями тут стали два технологічні гіганти — SpaceX Ілона Маска та Amazon Джеффа Безоса. Starlink вже давно захопив ринок, підписавши контракти з провідними перевізниками. Однак проєкт Kuiper від Amazon готує серйозну відповідь, роблячи ставку на технологічні партнерства. Про це повідомляє видання Reuters .

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Ще кілька років тому інтернет у польоті був нестабільною розкішшю. Сьогодні це базова вимога пасажирів, від якої залежать лояльність клієнтів та додаткові доходи авіакомпаній. Starlink вже довів свою ефективність, забезпечуючи стабільний зв'язок на низьких орбітах. Його використання дозволяє дивитися потокове відео або проводити відеодзвінки навіть над океаном.

Розклад сил: хто з ким домовився

Конкуренція між Ілоном Маском та Джеффом Безосом перейшла у практичну площину — авіакомпанії вже розподілили свої симпатії:

Зі Starlink вже уклали договори:

Hawaiian Airlines: послуга вже активна.

United Airlines: планують покрити весь флот до кінця 2027 року.

Southwest Airlines: початок використання влітку 2026 року.

Alaska Airlines: впровадження стартує у 2026-му, повне покриття — до 2027 року.

American Airlines: планують використовувати на 500 літаках компанії з січня 2027 року.

З Amazon Kuiper (проєкт Amazon Leo) планують співпрацювати:

JetBlue Airways: часткове впровадження заплановано на 2027 рік.

Delta Air Lines: початок встановлення на 500 літаках заплановано на 2028 рік.

Хто переможе у цій космічній гонці

SpaceX Маска поки що виривається вперед завдяки величезному флоту супутників, що вже працюють.

Amazon, зі свого боку, робить ставку на глибоку інтеграцію зі своєю хмарною екосистемою AWS. Технічно Kuiper працює як приватна виділена лінія: дані з літака потрапляють не у публічну мережу, а безпосередньо у хмарну інфраструктуру AWS. Це дозволяє бізнесу інтегрувати бортовий інтернет у свої внутрішні корпоративні мережі як захищений сегмент.

Авіакомпанії опинилися у виграші: конкуренція між мільярдерами знижує ціни на обладнання та обслуговування. Очікуємо, що найближчим часом швидкий Wi-Fi стане стандартом не лише для бізнес-класу, а й для більшості бюджетних перельотів.

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