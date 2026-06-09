Битва за небо: Starlink Ілона Маска проти Amazon Kuiper Джеффа Безоса

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 червня 2026, 15:50

Битва за небо: Starlink Ілона Маска проти Amazon Kuiper Джеффа Безоса

Авіакомпанії розпочали справжні перегони за впровадження високошвидкісного Wi-Fi на борту, і головними гравцями тут стали два технологічні гіганти — SpaceX Ілона Маска та Amazon Джеффа Безоса. Starlink вже давно захопив ринок, підписавши контракти з провідними перевізниками. Однак проєкт Kuiper від Amazon готує серйозну відповідь, роблячи ставку на технологічні партнерства. Про це повідомляє видання Reuters.

Авіакомпанії розпочали справжні перегони за впровадження високошвидкісного Wi-Fi на борту, і головними гравцями тут стали два технологічні гіганти — SpaceX Ілона Маска та Amazon Джеффа Безоса.

▶ Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини.

Ще кілька років тому інтернет у польоті був нестабільною розкішшю. Сьогодні це базова вимога пасажирів, від якої залежать лояльність клієнтів та додаткові доходи авіакомпаній. Starlink вже довів свою ефективність, забезпечуючи стабільний зв'язок на низьких орбітах. Його використання дозволяє дивитися потокове відео або проводити відеодзвінки навіть над океаном.

Розклад сил: хто з ким домовився

Конкуренція між Ілоном Маском та Джеффом Безосом перейшла у практичну площину — авіакомпанії вже розподілили свої симпатії:

Зі Starlink вже уклали договори:

  • Hawaiian Airlines: послуга вже активна.

  • United Airlines: планують покрити весь флот до кінця 2027 року.

  • Southwest Airlines: початок використання влітку 2026 року.

  • Alaska Airlines: впровадження стартує у 2026-му, повне покриття — до 2027 року.

  • American Airlines: планують використовувати на 500 літаках компанії з січня 2027 року.

З Amazon Kuiper (проєкт Amazon Leo) планують співпрацювати:

  • JetBlue Airways: часткове впровадження заплановано на 2027 рік.

  • Delta Air Lines: початок встановлення на 500 літаках заплановано на 2028 рік.

Хто переможе у цій космічній гонці

SpaceX Маска поки що виривається вперед завдяки величезному флоту супутників, що вже працюють.

Amazon, зі свого боку, робить ставку на глибоку інтеграцію зі своєю хмарною екосистемою AWS. Технічно Kuiper працює як приватна виділена лінія: дані з літака потрапляють не у публічну мережу, а безпосередньо у хмарну інфраструктуру AWS. Це дозволяє бізнесу інтегрувати бортовий інтернет у свої внутрішні корпоративні мережі як захищений сегмент.

Авіакомпанії опинилися у виграші: конкуренція між мільярдерами знижує ціни на обладнання та обслуговування. Очікуємо, що найближчим часом швидкий Wi-Fi стане стандартом не лише для бізнес-класу, а й для більшості бюджетних перельотів.

Читайте також: Starlink для Пентагону подорожчає у п'ять разів: SpaceX домоглася перегляду тарифів

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Олексій Писарев и 27 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами