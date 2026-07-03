Спроби зробити російський Starlink привели до космічного фіаско

росія намагається реалізувати масштабний проєкт — створення власної мережі низькоорбітальних супутників, яка мала б стати конкурентом Starlink Ілона Маска. Проте перші кроки на цьому шляху виявилися, м’яко кажучи, далекими від успіху. Про це повідомляє агенція Bloomberg .

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У березні Москва вивела на орбіту перші 16 апаратів проєкту «Світанок» (Rassvet), але вже за кілька місяців стало відомо про технічні збої на них. Спроби наздогнати західні технології в умовах воєнного стану та санкційного тиску виявились марними.

Складнощі космічної модернізації

Кремль доручив «Роскосмосу» амбітне завдання: зупинити деградацію галузі та перетворити державну корпорацію на ефективного гравця. Дмитро Баканов, який очолив відомство у 2025 році, намагається впровадити принципи приватної космонавтики, покладаючись на компанію Bureau 1440.

Попри декларації про реформи, реалії залишаються складними для російської космічної програми:

Технологічні провали. Перші запуски супроводжуються несправностями, а плани з випробувань багаторазових ракет типу «Союз-7» постійно зсуваються на кінець десятиліття. Фінансові втрати. росія втратила вигідні контракти на запуск іноземних супутників, що коштувало галузі близько 180 млрд рублів. Інфраструктурна вразливість. Космічні об'єкти як були, так і залишаються цілями для ударів, що створює постійні ризики для операційної діяльності.

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Військовий розрахунок та стратегічна залежність

Головною метою цього космічного цирку є зовсім не цивільний інтернет, а забезпечення військових потреб, адже домінування в небі без швидкісного зв’язку стало для Кремля неможливим.

Росія планує розгорнути близько 900 супутників до 2035 року, але замість власних розробок Москва тепер виглядає як залежний клієнт Пекіна. Після втрати доступу до цивілізованого світу, Кремль остаточно переорієнтувався на Китай, який став головним постачальником мікроелектронних компонентів для російських супутникових програм.

Вся «суверенна» російська космонавтика тепер тримається на китайських мікросхемах та бажанні побудувати базу на Місяці, щоб хоч якось замінити втрачені контакти з NASA. Замість амбітних наукових проривів, російські розробки сконцентровані виключно на навігації для дронів та підтримці бойових операцій, оскільки це пріоритет у бюджеті на наступне десятиліття. Уряд вже навіть затвердив план витрат: 4,5 трлн рублів, або близько $58 млрд до 2035 року.

У підсумку успіх аналоговнетного проєкту «російський Starlink» залишається під великим питанням, адже навіть із колосальними державними витратами росія приречена грати роль наздоганяючої сторони, повністю покладаючись на китайські технології, які поки що далекі від американських.

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