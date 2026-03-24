Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
24 березня 2026, 14:28

росія вивела на орбіту перші супутники-аналоги Starlink

російська аерокосмічна компанія «Бюро 1440» вивела на низьку навколоземну орбіту 16 супутників широкосмугового інтернету, розпочавши практичне розгортання власної комунікаційної мережі. Цей крок є прямою спробою москви створити власну альтернативу системі Starlink Ілона Маска, дефіцит якої критично вдарив по зв'язку російських окупаційних військ в Україні. Про це повідомляє Bloomberg 24 березня.

російська аерокосмічна компанія «Бюро 1440» вивела на низьку навколоземну орбіту 16 супутників широкосмугового інтернету, розпочавши практичне розгортання власної комунікаційної мережі.

Що відомо

Запуск 16 космічних апаратів відбувся в понеділок. За офіційними заявами компанії «Бюро 1440», опублікованими у Telegram, супутники успішно досягли цільової орбіти та перейшли під управління власного центру контролю польотів. Цей етап є частиною ширшого російського проєкту під назвою «Рассвет», який москва планує різко масштабувати протягом наступних кількох років для розбудови повністю незалежної супутникової інтернет-мережі.

Хоча концептуально російська система позиціонується як конкурент Starlink, за реальними масштабами вона поки що залишається абсолютно неспівставною з американським проєктом.

Технологічна ізоляція та проблеми на фронті

Прискорення російської космічної програми безпосередньо пов'язане з війною в Україні, де термінали Starlink стали критично важливим елементом розвідки та управління військами. У лютому офіційні представники Києва підтвердили, що спільно з компанією SpaceX запровадили систему так званих «білих списків». Цей алгоритм дозволяє підтримувати безперебійну роботу легальних українських терміналів, одночасно блокуючи неавторизовані пристрої, які російські військові нелегально закуповували та завозили на окуповані території.

Унаслідок цього блокування низка підрозділів російської армії зіткнулася із серйозними проблемами у забезпеченні стабільного зв'язку, що змусило кремль форсувати розробку власної орбітальної інфраструктури, незалежної від західних провайдерів.

Мільярдні бюджети та зв'язок із ВПК

Згідно з даними відкритих реєстрів та профільних видань (зокрема TAdviser та The Moscow Times), компанія «Бюро 1440» входить до структури російського «ІКС Холдингу» та є ключовим підрядником урядової програми побудови національної економіки даних. Проєкт «Рассвет» має безпрецедентне державне фінансування: з федерального бюджету рф на нього виділено понад 100 млрд рублів (близько $1,3 млрд), тоді як загальна вартість розгортання угруповання до 2030 року оцінюється у 445 млрд рублів залучених коштів.

Попри заяви про «комерційний» статус інтернету, система розробляється з огляду на військові потреби. Попередні випробувальні місії «Рассвет-1» (2023) та «Рассвет-2» (2024) тестували технології лазерного міжсупутникового зв'язку та протоколи 5G NTN. Західні та українські військові експерти зазначають, що одне з головних завдань цих апаратів — забезпечення захищеного зв'язку для управління російськими ударними та розвідувальними безпілотниками глибоко в тилу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
24 березня 2026, 15:18
#
Фігово
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами