російська аерокосмічна компанія «Бюро 1440» вивела на низьку навколоземну орбіту 16 супутників широкосмугового інтернету, розпочавши практичне розгортання власної комунікаційної мережі. Цей крок є прямою спробою москви створити власну альтернативу системі Starlink Ілона Маска, дефіцит якої критично вдарив по зв'язку російських окупаційних військ в Україні. Про це повідомляє Bloomberg 24 березня.

Що відомо

Запуск 16 космічних апаратів відбувся в понеділок. За офіційними заявами компанії «Бюро 1440», опублікованими у Telegram, супутники успішно досягли цільової орбіти та перейшли під управління власного центру контролю польотів. Цей етап є частиною ширшого російського проєкту під назвою «Рассвет», який москва планує різко масштабувати протягом наступних кількох років для розбудови повністю незалежної супутникової інтернет-мережі.

Хоча концептуально російська система позиціонується як конкурент Starlink, за реальними масштабами вона поки що залишається абсолютно неспівставною з американським проєктом.

Технологічна ізоляція та проблеми на фронті

Прискорення російської космічної програми безпосередньо пов'язане з війною в Україні, де термінали Starlink стали критично важливим елементом розвідки та управління військами. У лютому офіційні представники Києва підтвердили, що спільно з компанією SpaceX запровадили систему так званих «білих списків». Цей алгоритм дозволяє підтримувати безперебійну роботу легальних українських терміналів, одночасно блокуючи неавторизовані пристрої, які російські військові нелегально закуповували та завозили на окуповані території.

Унаслідок цього блокування низка підрозділів російської армії зіткнулася із серйозними проблемами у забезпеченні стабільного зв'язку, що змусило кремль форсувати розробку власної орбітальної інфраструктури, незалежної від західних провайдерів.

Мільярдні бюджети та зв'язок із ВПК

Згідно з даними відкритих реєстрів та профільних видань (зокрема TAdviser та The Moscow Times), компанія «Бюро 1440» входить до структури російського «ІКС Холдингу» та є ключовим підрядником урядової програми побудови національної економіки даних. Проєкт «Рассвет» має безпрецедентне державне фінансування: з федерального бюджету рф на нього виділено понад 100 млрд рублів (близько $1,3 млрд), тоді як загальна вартість розгортання угруповання до 2030 року оцінюється у 445 млрд рублів залучених коштів.

Попри заяви про «комерційний» статус інтернету, система розробляється з огляду на військові потреби. Попередні випробувальні місії «Рассвет-1» (2023) та «Рассвет-2» (2024) тестували технології лазерного міжсупутникового зв'язку та протоколи 5G NTN. Західні та українські військові експерти зазначають, що одне з головних завдань цих апаратів — забезпечення захищеного зв'язку для управління російськими ударними та розвідувальними безпілотниками глибоко в тилу.