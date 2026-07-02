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2 липня 2026, 19:33

Кая Каллас ініціює нові санкції проти російського ВПК після масованого обстрілу Києва

Європейський Союз готує розширення санкційного списку проти виробників російської військової техніки. Ініціатива стала реакцією на масовану атаку, яку Кремль здійснив по Україні у четвер вранці. Про це повідомила Верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас у соціальній мережі X.

Європейський Союз готує розширення санкційного списку проти виробників російської військової техніки.

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У четвер вранці Росія випустила по українських містах 74 ракети та понад 490 ударних безпілотників. Основний удар припав на Київ, проте ворог також атакував Запоріжжя, Миколаїв та Харків. За офіційними даними, внаслідок обстрілів загинуло щонайменше 18 людей, понад 80 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

«Сьогодні я запропоную запровадити санкції проти більшої кількості організацій, що підтримують російський військово-промисловий комплекс, у відповідь на удари. Чим більше Москва атакує цивільних, тим більше санкцій має бути запроваджено», — наголосила Каллас.

Вона додала, що блок продовжуватиме підвищувати ціну для Москви, допоки російське керівництво не змінить свою політику.

Ситуація на фронті та в тилу

Заява дипломата прозвучала після попереджень президента України Володимира Зеленського. Глава держави скоротив свій візит до Дубліна, попередивши про підготовку Кремлем нового масштабного наступу. За даними української розвідки, російська влада тривалий час готувала цей масований удар, що збіглося з початком обговорення нового санкційного пакету ЄС, спрямованого на банківський, енергетичний та торговельний сектори РФ.

Для запровадження нових обмежень потрібна одностайна згода всіх 27 країн-членів Євросоюзу. Попередній пакет санкцій все ще перебуває на стадії узгодження, тому нові заходи можуть бути просто додані до загального переліку.

Читайте також: Лідери G7 погодилися посилити санкції проти російського енергосектору — FT

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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EconomistPetya
EconomistPetya
2 липня 2026, 19:46
#
Приятно видеть единую Европу сплоченную в борьбе против рососии. Спасибо Кае Каллас, Урсуле, Борису Джонсонюку за их бесконечную поддержку нашей обороны и наших людей. Уверен, что без Президента Зеленского такого Единого фронта не было бы.

Больше никто не имеет адекватности говорить что Зеленский не Украинский Черчилль.
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+29
kadaad1988
kadaad1988
2 липня 2026, 20:36
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Очередные понты про «санкции» на которых маскалии глубоко наплевать!!! Ракеты большой дальности, авиацию, давайте Украине и это будут реальные санкции!!!
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