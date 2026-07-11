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11 липня 2026, 8:10

Apple звинуватила OpenAI у промисловому шпигунстві та вимагає заборонити використання вкрадених розробок

Apple офіційно подала позов у федеральний суд Каліфорнії проти OpenAI, звинувативши компанію у крадіжці комерційної таємниці. За версією Apple, OpenAI цілеспрямовано переманювала її працівників і спонукала їх ділитися конфіденційною інформацією про ноу-хау, продукти і виробничі процеси. Про це повідомляє The Guardian

Apple офіційно подала позов у федеральний суд Каліфорнії проти OpenAI, звинувативши компанію у крадіжці комерційної таємниці.

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Що стверджує Apple

Позов описує кілька конкретних випадків. Головний фігурант — Тан Юй Тан, колишній віцепрезидент Apple, а нині директор з апаратного забезпечення OpenAI. За версією позивача, він забрав із собою інформацію про постачальників Apple і він систематично просив кандидатів на співбесідах в OpenAI приносити реальні зразки апаратних компонентів або матеріали з Apple, щоб команда могла ознайомитися з конфіденційними розробками конкурента.

Другий фігурант — Чан Лю, ще один колишній співробітник Apple. Його звинувачують у тому, що він пішов із компанії разом із корпоративним ноутбуком, скористався вразливістю в системі аутентифікації, щоб проникнути у внутрішню мережу Apple, і завантажив десятки конфіденційних файлів, пов'язаних із апаратним забезпеченням.

У позові також фігурує стартап io Products, придбаний OpenAI за $6,4 млрд. Засновник стартапу, Джоні Айв, колишній головний дизайнер Apple, який розробляв культовий зовнішній вигляд iPhone, iMac та інших пристроїв. Саме він мав стати апаратним підрозділом OpenAI. Apple стверджує, що розробки Айва базуються на незаконно отриманій конфіденційній інформації, і тому включила io Products до числа відповідачів.

Несподіване розлучення після партнерства

Ще два роки тому Apple і OpenAI оголосили про масштабну співпрацю: ChatGPT мав стати частиною iOS, iPadOS і macOS. Але коли Apple місяць тому представила оновлений голосовий асистент Siri, його ШІ-компонент виявився побудований на Google Gemini, а не на ChatGPT.

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Напруга між компаніями почала зростати торік, коли OpenAI купила стартап Джоні Айва. Це був маркер, що AI-компанія всерйоз претендує вийти на апаратний ринок, де Apple є беззаперечним лідером.

Що вимагає Apple і що відповідає OpenAI

Apple просить суд присудити компенсацію збитків та заборонити OpenAI використовувати або зберігати вкрадену комерційну таємницю

OpenAI відреагувала стримано. Представник компанії Дрю Пусатері заявив, що компанія вивчає позов і «не має інтересу до чужих комерційних секретів».

Ця справа може стати одним із найгучніших патентних процесів в історії технологічної галузі. Так чи інакше, вона прямо вплине на гонку між двома найбільшими гравцями у сфері ШІ-апаратного забезпечення.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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