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3 липня 2026, 15:02

Долар наближається до найбільшого тижневого падіння з квітня щодо кошика основних валют

У п'ятницю, 3 липня, курс американського долара продемонстрував стрімке зниження, наближаючись до найбільшого тижневого падіння за останні 12 тижнів. Причиною став слабкий звіт про зайнятість у США, який охолодив очікування ринку щодо швидкого підвищення відсоткової ставки Федеральною резервною системою (ФРС). Це також дало певний перепочинок японській єні, яка останнім часом перебуває під сильним тиском, повідомляє Reuters.

Долар зафіксував найбільше тижневе падіння з квітня проти кошика основних валют
Фото: pixabay

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Загальне послаблення долара підштовхнуло євро до майже двотижневого максимуму — до $1,1472 (зростання на 0,6% за тиждень). Водночас британський фунт стерлінгів зміцнився до $1,3380, додавши за тиждень 1,2%, що стало його найкращим результатом за останні три місяці.

Ці новини принесли полегшення і японській єні, повернувши її курс вище позначки 161 єна за долар. Проте на ринку зберігається напруга через ризики валютних інтервенцій: у четвер курс японської валюти різко підскочив після того, як перед цим опустився до 40-річного мінімуму — 162,84 єни за долар.

Темпи створення нових робочих місць у США сповільнюються

Американська валюта опинилася під ударом після публікації статистики, яка показала різке сповільнення темпів зростання зайнятості в США за червень. Крім того, показники приросту робочих місць за попередні два місяці були переглянуті в бік зниження. Це змусило трейдерів переглянути свої прогнози щодо найближчого підвищення ставки ФРС.

За даними LSEG, зараз ринки оцінюють імовірність підвищення ставки на вересневому засіданні приблизно у 35%, хоча до виходу статистики цей показник становив 55%. Дохідність казначейських облігацій США також відступила від попередніх максимумів. Зокрема, прибутковість чутливих до зміни ставок дворічних облігацій перервала триденне зростання, знизившись на 4 базисних пункти.

«Ми і не закладали підвищення ставки у свої прогнози, тому ці дані цілком збігаються з нашою думкою про те, що тренд врешті-решт розвернеться і долар почне слабшати. Я не здивуюся, якщо ми побачимо подальше падіння американської валюти», — зазначив Карл Штайнер, керівник відділу аналізу банку SEB.

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Індекс долара (DXY), який вимірює його курс щодо кошика з шести основних валют (включаючи єну та євро), знизився приблизно на 0,3% — до позначки 100,68 (після падіння на 0,5% у четвер). Загалом за тиждень індекс просів на 0,7%, що є найгіршим тижневим показником з початку квітня.

Страх перед інтервенціями Токіо зберігається

Попри те, що єна трохи відіграла падіння від сорокарічних мінімумів, інвестори залишаються в стані підвищеної готовності через можливі інтервенції Токіо. Ситуація ускладнюється тим, що торги проходять на тлі зниженої ліквідності, оскільки ринки США закриті через святкування Дня незалежності.

«Цей ризик обов'язково треба тримати в полі зору. Історично склалося так, що японська влада воліє проводити інтервенції саме в періоди низької ліквідності на ринку», — додав Штайнер із SEB.

У п'ятницю Японія озвучила нове попередження для валютних ринків. Міністр фінансів Сацукі Катаяма заявила, що Токіо підтримує постійний контакт із Вашингтоном щодо валютних питань і залишається готовим підтримати єну. Головний секретар Кабінету міністрів Японії Мінору Кіхара підтвердив, що влада надзвичайно пильно стежить за коливаннями курсів.

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Наразі ринки занепокоєні тим, що японські посадовці можуть відмовитися від своєї звичної тактики публічних натяків та попереджень, натомість перейшовши до більш точкових та агресивних дій, щоб витіснити з ринку спекулянтів і підвищити вартість гри проти єни.

«Головне питання — що буде далі. Рівень 162,83 єни за долар можна вважати короткостроковим піком для пари долар/єна. Але чи стане він довгостроковою вершиною, залежатиме від майбутньої макростатистики зі США та певною мірою від ситуації на японському ринку державних облігацій», — підсумував аналітик компанії IG Тоні Сикамор.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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