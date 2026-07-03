Долар наближається до найбільшого тижневого падіння з квітня щодо кошика основних валют

У п'ятницю, 3 липня, курс американського долара продемонстрував стрімке зниження, наближаючись до найбільшого тижневого падіння за останні 12 тижнів. Причиною став слабкий звіт про зайнятість у США, який охолодив очікування ринку щодо швидкого підвищення відсоткової ставки Федеральною резервною системою (ФРС). Це також дало певний перепочинок японській єні, яка останнім часом перебуває під сильним тиском, повідомляє Reuters.

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Загальне послаблення долара підштовхнуло євро до майже двотижневого максимуму — до $1,1472 (зростання на 0,6% за тиждень). Водночас британський фунт стерлінгів зміцнився до $1,3380, додавши за тиждень 1,2%, що стало його найкращим результатом за останні три місяці.

Ці новини принесли полегшення і японській єні, повернувши її курс вище позначки 161 єна за долар. Проте на ринку зберігається напруга через ризики валютних інтервенцій: у четвер курс японської валюти різко підскочив після того, як перед цим опустився до 40-річного мінімуму — 162,84 єни за долар.

Темпи створення нових робочих місць у США сповільнюються

Американська валюта опинилася під ударом після публікації статистики, яка показала різке сповільнення темпів зростання зайнятості в США за червень. Крім того, показники приросту робочих місць за попередні два місяці були переглянуті в бік зниження. Це змусило трейдерів переглянути свої прогнози щодо найближчого підвищення ставки ФРС.

За даними LSEG, зараз ринки оцінюють імовірність підвищення ставки на вересневому засіданні приблизно у 35%, хоча до виходу статистики цей показник становив 55%. Дохідність казначейських облігацій США також відступила від попередніх максимумів. Зокрема, прибутковість чутливих до зміни ставок дворічних облігацій перервала триденне зростання, знизившись на 4 базисних пункти.

«Ми і не закладали підвищення ставки у свої прогнози, тому ці дані цілком збігаються з нашою думкою про те, що тренд врешті-решт розвернеться і долар почне слабшати. Я не здивуюся, якщо ми побачимо подальше падіння американської валюти», — зазначив Карл Штайнер, керівник відділу аналізу банку SEB.

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Індекс долара (DXY), який вимірює його курс щодо кошика з шести основних валют (включаючи єну та євро), знизився приблизно на 0,3% — до позначки 100,68 (після падіння на 0,5% у четвер). Загалом за тиждень індекс просів на 0,7%, що є найгіршим тижневим показником з початку квітня.

Страх перед інтервенціями Токіо зберігається

Попри те, що єна трохи відіграла падіння від сорокарічних мінімумів, інвестори залишаються в стані підвищеної готовності через можливі інтервенції Токіо. Ситуація ускладнюється тим, що торги проходять на тлі зниженої ліквідності, оскільки ринки США закриті через святкування Дня незалежності.

«Цей ризик обов'язково треба тримати в полі зору. Історично склалося так, що японська влада воліє проводити інтервенції саме в періоди низької ліквідності на ринку», — додав Штайнер із SEB.

У п'ятницю Японія озвучила нове попередження для валютних ринків. Міністр фінансів Сацукі Катаяма заявила, що Токіо підтримує постійний контакт із Вашингтоном щодо валютних питань і залишається готовим підтримати єну. Головний секретар Кабінету міністрів Японії Мінору Кіхара підтвердив, що влада надзвичайно пильно стежить за коливаннями курсів.

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Наразі ринки занепокоєні тим, що японські посадовці можуть відмовитися від своєї звичної тактики публічних натяків та попереджень, натомість перейшовши до більш точкових та агресивних дій, щоб витіснити з ринку спекулянтів і підвищити вартість гри проти єни.

«Головне питання — що буде далі. Рівень 162,83 єни за долар можна вважати короткостроковим піком для пари долар/єна. Але чи стане він довгостроковою вершиною, залежатиме від майбутньої макростатистики зі США та певною мірою від ситуації на японському ринку державних облігацій», — підсумував аналітик компанії IG Тоні Сикамор.