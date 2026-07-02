До закриття міжбанку у четвер, 2 липня, курс долара знизився на 20 копійок у купівлі та продажу, євро подорожчало на 2 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу.
2 липня 2026, 17:44
Долар на міжбанку подешевшав на 20 копійок
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Відкриття 2 липня
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Закриття 2 липня
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Зміни
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44,85/44,88
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44,65/44,68
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20/20
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51,11/51,14
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51,13/51,15
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2/1
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,54−45,03 грн. Євро купують за 50,81 грн, а продають за 51,48 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,80−44,84, євро — 51,23−51,40 грн.
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Джерело: Мінфін
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