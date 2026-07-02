Національний банк України встановив на 3 липня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,8016 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 4 копійки.
2 липня 2026, 16:02
Офіційний курс на 3 липня: долар подорожчав на 4 копійки, євро — на 11 копійок
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Курс долара
На п’ятницю НБУ встановив курс долара на рівні 44,80 грн, що на 4 копійки більше, ніж у четвер (44,76 грн).
Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.26).
Курс євро
Водночас курс євро на п’ятницю встановлений на позначці — 51,08 грн, що на 11 копійок більше, ніж у четвер (50,97 грн).
Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.26).
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Джерело: Мінфін
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