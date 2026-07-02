Популярну мережу обмінників викрили у шахрайстві: клієнти втратили $10 млн (відео)

Журналісти-розслідувачі проєкту « Bihus.Info » викрили популярну мережу пунктів обміну валют «Money 24 /7» у створенні масштабної фінансової піраміди. Власник бізнесу Андрій Смірнов визнав наявність величезних боргів і використання коштів нових клієнтів для виплат попереднім. Загальна сума збитків постраждалих громадян уже сягнула близько 10 мільйонів доларів .

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Деталі шахрайської схеми

Десятки ошуканих клієнтів звернулися до журналістів після того, як не змогли повернути свої заощадження з обмінників мережі. Власник «Money 24/7» Андрій Смірнов підтвердив факт неплатоспроможності компанії та фактично описав класичний механізм фінансової піраміди. За його словами, фінансова структура тривалий час покривала старі зобов'язання виключно за рахунок нових фінансових надходжень.

Ознаки фінансової піраміди та проблеми з ліцензією

Розслідування виявило кілька ключових факторів, які вказують на нелегальний характер діяльності фінансової мережі та свідоме введення клієнтів в оману.

Масштаб збитків: Загальна сума втрат клієнтів мережі вже досягла близько 10 мільйонів доларів США.

Суть схеми: Власник бізнесу визнав, що виплати старим клієнтам здійснювалися за рахунок залучення коштів нових клієнтів.

Відсутність ліцензії: Заяви керівництва про роботу під ліцензією партнерської компанії були офіційно спростовані в асоціації «ГГЛА».

Контекст та можливі наслідки

Цей інцидент підкреслює системні ризики на небанківському фінансовому ринку України, де робота напівлегальних обмінних пунктів часто залишається поза належним контролем регуляторів. Масштаб збитків у 10 мільйонів доларів вказує на високу довіру населення до подібних брендів, яка базувалася на тривалій публічній діяльності мережі. Наразі офіційні правоохоронні органи ще не надали остаточної правової оцінки діям керівництва «Money 24/7».

Подальше розслідування цієї справи має визначити точну кількість постраждалих та перспективи повернення втрачених коштів через судові інстанції. Експерти зазначають, що цей прецедент може змусити Національний банк України посилити правила ліцензування та контролю за діяльністю приватних мереж обміну валют. Це дозволить мінімізувати ризики виникнення подібних шахрайських схем у майбутньому.