Сильний долар звів нанівець зростання валют країн, що розвиваються

Валюти ринків, що розвиваються, нівелювали зростання, досягнуте цього року. Причиною стало подорожчання долара США, спричинене побоюваннями посилення політики Федеральної резервної системи (ФРС) під керівництвом Кевіна Уорша, яке повністю стерло досягнутий ними з початку року приріст, пише Bloomberg.

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Що відбувається з індексом

Напередодні початку війни на Близькому Сході на максимумі з початку 2026-го Індекс валют ринків MSCI (MSCI Emerging Market Currency Index), що розвиваються, підскакував наприкінці лютого на 2%. Однак до кінця червня він втратив усе це зростання — 1 липня знизився вже на 0,2% щодо початку року і рухається до мінімального значення на закритті торгів із 7 квітня.

Лідерами зниження стали азіатські валюти. Південнокорейська вона впала до мінімуму з 2009 року на тлі того, як іноземні інвестори продали акції місцевого ринку на чисту суму 1,46 трлн. (близько $938 млн), зауважує агентство.

Південноафриканський ранд, який традиційно є індикатором ставлення інвесторів до ризику, втратив 0,2% через зниження цін на золото — головного експортного товару країни.

Індекс долара США, що показує відношення вартості американської валюти до кошика світових валют, навпаки знаходиться поблизу свого максимуму з початку року.

Причина зниження

Останнє зниження валют країн, що розвиваються, пов'язане зі зростаючим занепокоєнням ринків з приводу можливого посилення грошово-кредитної політики ФРС під керівництвом нового глави регулятора Кевіна Уорша, пише Bloomberg. Так, тиск на валюти країн, що розвиваються, посилився перед виступом Уорша на щорічному форумі Європейського центрального банку в Сінтрі, Португалії.

У ході свого виступу глава ФРС заявив, що інфляційні ризики за останні тижні знизилися (які саме індикатори це демонстрували Уорш не уточнив), проте підтвердив свій намір повернути інфляцію до цільового рівня ФРС у 2%. Останні дані за кращим показником інфляції ФРС показали зростання на 4,1% у річному вираженні.