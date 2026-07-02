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2 липня 2026, 12:18

Біткоїн повернувся до $60 000, Credit Agricole запустив стейблкоїн EURXT: що нового на крипторинку

Головне на ринку криптовалют.

Біткоїн повернувся до $60 000, Credit Agricole запустив стейблкоїн EURXT: що нового на крипторинку
Фото: pixabay

Біткоїн повернувся до $60 000

Увечері 1 липня ціна першої криптовалюти продемонструвала відновлення. Після падіння до 21-місячного мінімуму в районі $57 700, курс біткоїна відштовхнувся від локального дна та знову перетнув психологічну позначку у $60 000. Про це свідчать дані торгів.

Імпульсом для висхідного руху стали заяви голови Федеральної резервної системи США (ФРС) Кевіна Ворша, який наголосив на збереженні стійко високого рівня інфляції в американській економіці.

На момент написання новини ціна біткоїна становить $60 055. За добу актив зріс на 2,35%. Ethereum повернувся до позначки $1 600. Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також опинилися у «зеленій» зоні, крім Hyperliquid.

Credit Agricole запустив стейблкоїн EURXT

Один із найбільших європейських фінансових конгломератів, французький Credit Agricole, оголосив про випуск власного стейблкоїна EURXT (EURO eXchange Token), прив'язаного до євро у співвідношенні 1:1.

На першому етапі доступ до нового цифрового активу отримають виключно корпоративні клієнти та великі інституційні інвестори.

Емісією токена займається дочірня структура банку — CACEIS (Credit Agricole Caisse d’Epargne Investor Services). Технічно EURXT реалізований як токен електронних грошей на базі стандарту ERC-20 у блокчейн-мережі Ethereum.

Резерви стейблкоїна на 100% складаються з готівкових коштів, які надійно зберігаються на спеціальних банківських рахунках у CACEIS.

Зазначається, що стейблкоїн повністю регулюється та відповідає вимогам нового європейського регламенту для крипторинку MiCAR.

У межах пілотного запуску розробники вже випустили обмежений обсяг EURXT — наразі, згідно з даними офіційного сайту, в обігу перебуває близько 20 млн токенів. Першим практичним кейсом використання активу стала підписка на токенізований фонд грошового ринку UCITS від компанії Amundi.

Читайте також: Visa, Mastercard та Coinbase запустили стейблкоїн

Тайвань ухвалив закон про криптоактиви

Парламент Тайваню у третьому, остаточному читанні ухвалив «Закон про постачальників послуг віртуальних активів». Документ запроваджує чіткі правові рамки для криптоіндустрії, визначає офіційні правила гри для бізнесу та наділяє Комісію з фінансового нагляду Тайваню (FSC) статусом головного ринкового регулятора.

Згідно з новим законодавством, віртуальний актив — це цифрова цінність, яка зберігається, переказується або обмінюється за допомогою криптографії, технології розподіленого реєстру (блокчейну) чи аналогічних рішень, та використовується як платіжний або інвестиційний засіб.

Усі профільні постачальники послуг (VASP) тепер зобов'язані отримувати окрему ліцензію на кожен вид своєї діяльності. Для легалізації бізнесу встановлено суворі часові рамки:

  • 12 місяців із моменту набрання законом чинності — на подання офіційної заявки регулятору;
  • 21 місяць — на повне завершення процедури реєстрації.

Особливий режим для стейблкоїнів: під заставою трастів та без пасивного доходу
Регулюванню стабільних монет у документі присвячено центральне місце. Випускати такі активи на території Тайваню дозволено виключно за умови спільного схвалення з боку Центробанку та FSC.

Для емітентів стейблкоїнів діятимуть вимоги безпеки:

  • 100% забезпечення: Весь обсяг резервів має покриватися реальними коштами та зберігатися виключно у місцевих тайванських банках на спеціальних трастових рахунках.
  • Розділення капіталу та аудит: Операційні кошти компанії-емітента та гроші забезпечення стейблкоїна мають бути суворо розмежовані, а самі резерви — проходити регулярний незалежний аудит.
  • Заборона на дохідність: Закон накладає табу на будь-які механізми нарахування відсотків або виплати пасивного доходу за володіння стейблкоїнами.

Тайванська влада передбачила кримінальне та фінансове покарання за нехтування новими правилами:

  • Робота без ліцензії та реєстрації карається тюремним ув'язненням на строк до 7 років та штрафом у розмірі до 100 млн нових тайванських доларів (близько $3,13 млн).
  • Шахрайство та ринкові маніпуляції тягнуть за собою позбавлення волі на строк від 3 до 10 років із фінансовим стягненням від 10 млн до 200 млн нових тайванських доларів (від $314 тис. до $6,26 млн).

Окремі штрафні санкції та правозастосовні заходи передбачені також за обман у звітності, надання недостовірних даних регулятору та будь-які процедурні порушення.

Червневі кібератаки: збитки від криптозламів знизилися до $75,9 млн

У червні 2026 року внаслідок 40 великих інцидентів хакери викрали близько $75,9 млн. Це на 7,1% менше порівняно з травневим показником, який становив $81,7 млн. Про це свідчать дані аналітичної компанії PeckShield,

Попри загальну тенденцію до зниження збитків, кілька проєктів зазнали критичних втрат через компрометацію ключів та технічні помилки в коді.

Топ-3 найгучніших зламів місяця

Humanity Protocol (збитки: $31−36 млн). Проєкт став головною мішенню хакерів у червні. За первинними оцінками PeckShield, сума викраденого становила $31 млн, проте згодом команда протоколу уточнила, що реальні збитки ближчі до $36 млн. Засновник проєкту Теренс Квок підтвердив, що причиною інциденту став витік (компрометація) приватного ключа. Своєю чергою, експерти з безпеки Quantstamp помітили у цій атаці характерний «почерк», що вказує на причетність північнокорейських державних хакерів.

Syscoin Bridge (збитки: $10 млн). Другий за масштабом інцидент стався через баг у смартконтракті. Помилка в механізмі валідації дозволила зловмиснику згенерувати мільярди нових токенів SYS, які не мали реального забезпечення, в обхід обов'язкової процедури спалювання активів.

MEV-бот JaredFromSubway.eth (збитки: $7,5 млн). Хакерам також вдалося спустошити відомого арбітражного робота на солідну суму.

До списку великих втрат у діапазоні від $2,4 млн до $4,67 млн увійшли атаки на проєкти Secret Network, SecondFi, TESSERA, а також фішингові атаки на користувачів платформи Polymarket.

Окрему увагу аналітики звернули на вразливість застарілої інфраструктури, яку вже неможливо виправити. Через це постраждали два закриті продукти екосистеми Aztec:

  • Aztec Bridge втратив $2,16 млн;
  • Aztec Connect — ще $2,1 млн.

Оскільки йдеться про незмінювані (immutable) смартконтракти, розробники вже втратили над ними контроль і фізично не могли призупинити їхню роботу, щоб зупинити крадіжку.

Замикають першу десятку постраждалих у червні: мост Taiko Bridge ($1,7 млн), проєкт Token of Power ($1,58 млн), децентралізована біржа Raydium ($1,34 млн) та пул LABUBU/OLPC на PancakeSwap ($1,1 млн).

У PeckShield відстежили, як зловмисники намагалися легалізувати викрадене у Humanity Protocol. Для заплутування слідів кошти конвертували та розподіляли через мережі Bitcoin, Solana, Hyperliquid та BNB Chain.

Ба більше, під час моніторингу аналітики виявили, що частина цих активів була змішана на одних адресах із капіталом, викраденим у квітні під час експлойту KelpDAO. Це дозволяє припустити, що за обома масштабними атаками стоїть одне й те саме хакерське угруповання.

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Джерело: Мінфін
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