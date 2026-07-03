Хакери викрали з Hinkal Protocol понад $820 тисяч, Standard Chartered відкрив доступ до випуску USDC: що нового

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 липня 2026, 12:06

Хакери викрали з Hinkal Protocol понад $820 тисяч, Standard Chartered відкрив доступ до випуску USDC: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Хакери викрали з Hinkal Protocol понад $820 тисяч, Standard Chartered відкрив доступ до випуску USDC: що нового
Фото: pixabay

DeFi-проєкт Hinkal Protocol втратив $822 тисяч через хакерську атаку

Орієнтований на конфіденційність DeFi-проєкт Hinkal Protocol став жертвою експлойту, внаслідок якого зловмисники викрали 822 000 USDC. Команда стартапу підтвердила факт аномальної активності та розпочала внутрішнє розслідування.

Атаку першим виявив ончейн-аналітик під псевдонімом Specter. За його даними, хакер оперативно конвертував частину вкрадених коштів в Ethereum та вивів їх через криптоміксер Tornado Cash. За оцінками компанії PeckShield, у такий спосіб було відмито близько $700 000. Решту активів зловмисник перевів у біткоїни.

Експерти зазначають, що злом стався через уразливість у функції Proofless Deposit: хакеру вдалося змусити смартконтракт виконати команду Transact, що дозволило повністю спустошити ліквідність пулу.

Наразі розробники Hinkal Protocol заморозили всі потенційно вразливі контракти. Команда пообіцяла оприлюднити детальний звіт одразу після завершення технічного аудиту інциденту.

Standard Chartered відкрив доступ для інституціоналів до випуску USDC

Міжнародний банк Standard Chartered у партнерстві з компанією Circle відкрив для інституційних клієнтів сервіс випуску та погашення стейблкоїнів USDC. Фінустанова стала першим глобальним системно важливим банком (G-SIB), який інтегрував таку послугу у власну інфраструктуру.

Завдяки рішенню клієнти банку зможуть проводити операції з USDC через єдину процедуру обслуговування, без необхідності відкривати окремий акаунт у Circle. Продукт орієнтований на ончейн-розрахунки, управління корпоративним казначейством і ліквідністю.

На першому етапі послуга доступна для кваліфікованих клієнтів через підрозділ банку в Дубаї (ОАЕ). Надалі географію сервісу планують розширювати залежно від отримання регуляторних дозволів на інших ринках.

У Франції стрімко зросла кількість нападів на власників криптовалюти

Від початку 2026 року у Франції зафіксовано вже 77 випадків викрадення та вимагання, пов’язаних із криптосферою, тоді як за весь 2025 рік було зареєстровано 45 таких інцидентів. Про це заявив міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс, повідомляє BMF Business.

На тлі зростання кількості так званих «wrench attacks» (фізичних нападів з метою вимагання крипти) очільник МВС пообіцяв посилити заходи безпеки та анонсував новий план протидії. Він передбачає міжнародний обмін інформацією, залучення профільних експертів та пришвидшення реагування поліції на місцях.

За словами Нуньєса, правоохоронці вже затримали близько 200 підозрюваних. Крім того, ефективність довів запущеність у квітні спеціальний сервіс гарячої лінії для представників криптоіндустрії, який допомагає оперативно затримувати нападників по гарячих слідах.

За даними CertiK, у першому кварталі 2026 року загальна кількість фізичних нападів на власників цифрових активів у світі зросла на 41% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Японська SBI Crypto закриває свій майнінг-пул

SBI Crypto, дочірня структура фінансового гіганта SBI Holdings, оголосила про припинення роботи свого майнінг-пулу в мережі біткоїна. Платформа повністю згорне діяльність і перестане приймати депозити з 31 липня.

Компанія не розкрила причин цього кроку. Клієнтам рекомендували дочекатися повної зупинки пулу для коректного розрахунку фінальних виплат, а надалі перейти на альтернативні майданчики, такі як Braiins, Luxor або NeoPool.

Майнінг-пул SBI Crypto працював із березня 2021 року і на момент оголошення посідав 12-те місце у світовому рейтингу з хешрейтом 18,69 EH/s (близько 1,96% мережі). Закриття платформи відбувається на тлі масштабування материнського холдингу в інших криптонапрямках: нещодавно SBI Holdings придбав біржу Bitbank за $288,6 млн та запустив підтримку стейблкоїнів RLUSD і JPYSC.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами