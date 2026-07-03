Хакери викрали з Hinkal Protocol понад $820 тисяч, Standard Chartered відкрив доступ до випуску USDC: що нового

DeFi-проєкт Hinkal Protocol втратив $822 тисяч через хакерську атаку

Орієнтований на конфіденційність DeFi-проєкт Hinkal Protocol став жертвою експлойту, внаслідок якого зловмисники викрали 822 000 USDC. Команда стартапу підтвердила факт аномальної активності та розпочала внутрішнє розслідування.

Атаку першим виявив ончейн-аналітик під псевдонімом Specter. За його даними, хакер оперативно конвертував частину вкрадених коштів в Ethereum та вивів їх через криптоміксер Tornado Cash. За оцінками компанії PeckShield, у такий спосіб було відмито близько $700 000. Решту активів зловмисник перевів у біткоїни.

Експерти зазначають, що злом стався через уразливість у функції Proofless Deposit: хакеру вдалося змусити смартконтракт виконати команду Transact, що дозволило повністю спустошити ліквідність пулу.

Наразі розробники Hinkal Protocol заморозили всі потенційно вразливі контракти. Команда пообіцяла оприлюднити детальний звіт одразу після завершення технічного аудиту інциденту.

Standard Chartered відкрив доступ для інституціоналів до випуску USDC

Міжнародний банк Standard Chartered у партнерстві з компанією Circle відкрив для інституційних клієнтів сервіс випуску та погашення стейблкоїнів USDC. Фінустанова стала першим глобальним системно важливим банком (G-SIB), який інтегрував таку послугу у власну інфраструктуру.

Завдяки рішенню клієнти банку зможуть проводити операції з USDC через єдину процедуру обслуговування, без необхідності відкривати окремий акаунт у Circle. Продукт орієнтований на ончейн-розрахунки, управління корпоративним казначейством і ліквідністю.

На першому етапі послуга доступна для кваліфікованих клієнтів через підрозділ банку в Дубаї (ОАЕ). Надалі географію сервісу планують розширювати залежно від отримання регуляторних дозволів на інших ринках.

У Франції стрімко зросла кількість нападів на власників криптовалюти

Від початку 2026 року у Франції зафіксовано вже 77 випадків викрадення та вимагання, пов’язаних із криптосферою, тоді як за весь 2025 рік було зареєстровано 45 таких інцидентів. Про це заявив міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс, повідомляє BMF Business.

На тлі зростання кількості так званих «wrench attacks» (фізичних нападів з метою вимагання крипти) очільник МВС пообіцяв посилити заходи безпеки та анонсував новий план протидії. Він передбачає міжнародний обмін інформацією, залучення профільних експертів та пришвидшення реагування поліції на місцях.

За словами Нуньєса, правоохоронці вже затримали близько 200 підозрюваних. Крім того, ефективність довів запущеність у квітні спеціальний сервіс гарячої лінії для представників криптоіндустрії, який допомагає оперативно затримувати нападників по гарячих слідах.

За даними CertiK, у першому кварталі 2026 року загальна кількість фізичних нападів на власників цифрових активів у світі зросла на 41% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Японська SBI Crypto закриває свій майнінг-пул

SBI Crypto, дочірня структура фінансового гіганта SBI Holdings, оголосила про припинення роботи свого майнінг-пулу в мережі біткоїна. Платформа повністю згорне діяльність і перестане приймати депозити з 31 липня.

Компанія не розкрила причин цього кроку. Клієнтам рекомендували дочекатися повної зупинки пулу для коректного розрахунку фінальних виплат, а надалі перейти на альтернативні майданчики, такі як Braiins, Luxor або NeoPool.

Майнінг-пул SBI Crypto працював із березня 2021 року і на момент оголошення посідав 12-те місце у світовому рейтингу з хешрейтом 18,69 EH/s (близько 1,96% мережі). Закриття платформи відбувається на тлі масштабування материнського холдингу в інших криптонапрямках: нещодавно SBI Holdings придбав біржу Bitbank за $288,6 млн та запустив підтримку стейблкоїнів RLUSD і JPYSC.