Курс долара, євро, ціни на нафту та золото в липні: як зберегти свої заощадження

Ключовим чинником, який визначатиме розклади на всіх світових ринках у липні 2026 року, буде військова обстановка на Близькому Сході в районі Ормузької протоки та дотримання 60-денного перемир'я між США та Іраном. При цьому ринки роблять ставку на мирне вирішення конфлікту, що добре видно по цінах на нафту і золото, поведінці пари євро/долар, а також червневій реакції ЄЦБ і ФРС США.

Основним тригером для формування цінових трендів для світової економіки в липні 2026 року стане реальна ситуація в Ормузькій протоці.

Основних сценаріїв розвитку подій у липні два:

Сценарій 1 (позитивний). Реальне перемир'я США та Ірану з повним та стабільним розблокуванням Ормузької протоки, і надалі — згортання іранської ядерної програми. В цьому випадку мої прогнози такі:

Нафта. Поки що з деякими застереженнями, але ринок все ж таки ставить на такий сценарій розвитку подій: ціни на нафту BRENT продовжують поступово знижуватися до орієнтирів близько $70−75 за барель.

Графік нафти BRENT

При повному розблокуванні Ормузької протоки, за моїм прогнозом, ціни на нафту марки BRENT протягом липня продовжать поступово знижуватися до мети в межах коридору від $63 до $75 за барель, і будуть нижчими за психологічний поріг у $70 за барель до кінця липня.

Пара євро/долар. Просідання цін на енергоносії вплине на світову економіку. Європейський ринок продемонструє активізацію зростання ВВП, підвищення ділової активності та рівня зайнятості, хоча і зі збереженням рівня інфляції в Єврозоні на рівні вище таргету ЄЦБ у 2%. Як наслідок, відбудеться обережне зміцнення позицій євро щодо долара з липневим коридором пари в межах від 1,13 до 1,169 долара за євро.

Найбільша волатильність пари в липні спостерігатиметься у дні засідань та оприлюднень рішень ЄЦБ (23 липня) та ФРС США (29 липня) — у межах від 0,6 до 1,1 цента на євро, а також у моменти публікацій головних економічних даних щодо ЄС та США: індексів інфляції, безробіття, ВВП та ділової активності. У ці дні щоденні коливання пари становитимуть, за моїм прогнозом, від 0,4 до 1 цента на євро.

Графік пари євро/долар

Спостерігаючи зниження інфляційного тиску за рахунок падіння цін на енергоносії та витрат на логістику, ЄЦБ 23 липня знову не підвищуватиме свої ставки ще на 0,25% річних, а збереже їх на чинному нині рівні — від 2,25% до 2,65%. Не змінюватиме свої ставки 29 липня і Федрезерв США, залишивши їх на рівні 3,50−3,75% річних. Розрядка напруженості на Близькому Сході зміцнить позиції євровалюти щодо долара, а також активізує ринок золота.

Золото. Перспектива можливого стабільного зниження цін на енергоносії та військової напруженості у світі, а також відсутність сюрпризів у рішеннях ФРС США та ЄЦБ активізують ринок золота та зіграють на його стабілізацію. За моїм прогнозом, світові ціни на золото в липні, за такого сценарію, перебуватимуть в межах від $3 850 до $4 450 за унцію.

Графік цін на золото

Центральні банки багатьох розвинених країн почнуть активніше скуповувати золото собі в резерви, щоб диверсифікувати свої геополітичні та економічні ризики. Це підтримуватиме ціни на золото навіть у ті моменти, коли світові спекулянти намагатимуться грати «на зниження».

Єдине, на що потрібно обов'язково робити поправку, то це на непередбачуваність президента США Дональда Трампа. І в липні він матиме безліч шансів змусити інвесторів «понервувати» — від офіційних промов, присвячених святкуванню 250-річчя США в перші дні липня до продовження переговорного процесу врегулювання відносин з Іраном протягом усього місяця, а також важкі переговори з ЄС та Китаєм щодо умов торгівлі.

Також інвестори уважно стежитимуть за риторикою Дональда Трампа щодо війни рф проти України. Останнім часом керівництво США більше зайняте близькосхідними проблемами, але якщо ситуація покращиться, американський президент знову переключить свою увагу на події в Україні.

Сценарій 2 (негативний). Перемир'я між США та Іраном насправді виходить декларативним із частими спалахами воєнних дій, Ормузька протока залишається небезпечною зоною для судноплавства, що провокує періодичні злети цін на нафту та зберігає ризики посилення світової інфляції.

В цьому випадку мій прогноз такий:

Нафта. При розвитку подій за таким сценарієм, за моїм прогнозом, ціна на нафту марки BRENT протягом липня перебуватиме в межах коридору від $77 до $93 барель.

Пара євро/долар. Нестабільність цін на енергоносії спровокує подальші ралі як на європейському, так і американському фондовому ринку. ЄС, із його повною залежністю від динаміки цін на енергоресурси, наближатиметься до рецесії з мінімальним приростом ВВП, високим рівнем безробіття на тлі посилення позицій долара щодо євро з липневим коридором пари євро/долар у межах від 1,12 до 1,157 долара за євро.

За рахунок сильного інфляційного тиску керівництво ЄЦБ та ФРС США знову заговорить про підвищення своїх відсоткових ставок найближчими місяцями, що внесе хаос у поведінку фондового ринку, спровокує ралі на сировинних ринках.

За моїм прогнозом, у цьому випадку 23 липня ЄЦБ та 29 липня Федрезерва на своїх засіданнях підвищать свої ставки на 0,25% річних. На тлі яструбиної риторики регуляторів ситуація на світовому фондовому ринку спричинить надходження спекулятивних «гарячих» грошей.

Це, з одного боку, знизить інтерес інвесторів до ринку дорогоцінних металів та сировинного ринку, а з іншого боку, знову серйозно «гойдатиме» пару євро/долар у межах від 0,6 до 1,3 цента на євро в дати засідань ЄЦБ і ФРС США, а також у межах до 1 центу на євро в дні публікацій основних даних щодо стану економіки Євросоюзу та США. З огляду на те, що публікації таких даних відбуваються кожні 7−10 днів, щонайменше 3−4 ралі за парою євро/долар у липні інвесторам гарантовані.

Золото. При подальшому зростанні напруги на всіх сегментах світового фінансового ринку та ризиках глобальної рецесії частина інвесторів і центральних банків почнуть ще активніше йти в золото для диверсифікації своїх активів та мінімізації курсових ризиків. Це підтримає ціни на нього на високому рівні вже до середини-кінця липня.

Геополітика, дії ЄЦБ і ФРС США та приплив спекулянтів на ринок дорогоцінних металів додадуть волатильності цінам на золото в липні цього року. Щоденні коливання вартості унції золота на «гарячих» новинах можуть зрости до $85−170 на унції, що ще більше почне лякати інвесторів. За моїм прогнозом, світові ціни на золото в липні за негативного сценарію перебуватимуть в межах від $3 760 до $4 650 за унцію.

Загалом я вважаю вірогіднішим позитивний сценарій розвитку подій у світі в липні цього року, але з періодичним розхитуванням ситуації за рахунок геополітики. А це не дасть світовим інвесторам розслабитися навіть у сезон майбутніх серпневих відпусток.

Курс долара та євро в Україні у липні 2026 року

Україна у липні залишиться дуже залежною як від світової фінансової допомоги, так і від світових цін на нафту. Грошові вливання наших західних партнерів підстрахують бюджет та частково сектор оборони, а ось динаміка вартості енергоносіїв у світі безпосередньо вплине на стан української економіки та показники інфляції.

На поведінку українського валютного ринку в липні 2026 року вплинуть такі 5 основних тригерів:

стан дохідної та видаткової частини бюджету, розмір бюджетного дефіциту, з огляду на останні правки. Нагадаю, що після підписання документів на отримання фінансової допомоги від Європейського Союзу у 2026 році у розмірі 45 млрд євро (у рамках загальної допомоги на 90 млрд євро на 2026−2027 роки) видаткову частину бюджету збільшено на 1,56 трлн гривень.

Внутрішні джерела покриття бюджетного дефіциту, графік надходження міжнародної допомоги та чіткість виконання своїх зобов'язань нашими партнерами.

Розміри ЗВР, активність на міжбанку Нацбанку з його інтервенціями для підтримки гривні.

Максимально можливий контроль за інфляційними процесами та заходи Нацбанку задля збереження інтересу населення до гривневих вкладень.

Наслідки обстрілів української території росією, настрої, активність людей та бізнесу щодо купівлі валюти.

Як запевняють наші партнери, міжнародне фінансування для покриття дефіциту бюджету та частково видатків на оборону в липні пройде чітко за графіком.

Надходження коштів у вигляді міжнародної допомоги дозволить зберегти резерви, за моїми прогнозами, на рівні не нижче за $38−44 млрд. У результаті НБУ зможе утримувати курс гривні від суттєвої девальвації без додаткової емісії. Хоча регулятору доведеться витрачати для цього значні суми: практично весь червень це було в межах щотижня понад $1 млрд.

Динаміка міжнародних резервів

Точно комфортно зараз почувається і ринок ОВДП, який дозволяє залучати кошти банків, громадян та бізнесу для фінансування потреб бюджету.

ОВДП в обігу за номінально-амортизаційною вартістю

З огляду на реалії війни, Нацбанку в липні доведеться практично щодня бути присутнім на міжбанку, і за рахунок своїх інтервенцій із продажу долара страхувати гривню. За моїм прогнозом, щотижня такі інтервенції перебуватимуть у межах від $700 млн — 800 млн до $1 100 млн — 1 400 млн.

У липні на готівковому ринку обсяги валюти, які продає населення, залишиться менше сум ВКВ, які фізособи купують. Розмір такої різниці складе, за моїми розрахунками, від $5−15 млн до максимум $30−35 млн на день. Нині такі обсяги не є критичними для українського валютного ринку і не здатні «висадити в повітря» курс долара чи євро в обмінниках.

Робочий спред за доларом у більшості обмінників фінкомпаній та касах банків становитиме у липні від 20 до 30 копійок, а за євро — в межах від 20 до 60 копійок. Найширшим він буде у третій декаді липня, коли за рахунок проведення засідань ЄЦБ та ФРС США зовнішні ринки за парою євро/долар сильно лихоманитиме. Український валютний ринок на це оперативно реагуватиме як на міжбанку, так і опосередковано і на готівковому сегменті.

За моїми прогнозами, тренд на контрольовану з боку Нацбанку девальвацію у липні збережеться за будь-якого з двох вищеописаних сценаріїв поведінки світового ринку.

Щоденні обсяги міжбанку в липні за системою Блумберг, за моїм прогнозом, перебуватимуть в межах $180 млн — 340 млн, золотовалютні резерви — в межах $38 млрд — 44 млрд.

30 липня Нацбанк, найімовірніше, збереже свою облікову ставку на поточному рівні 15% річних. Навіть попри збереження інфляційного тиску.

Основними покупцями валюти на торгах у липні будуть держструктури, окремо ВПК, енергетики, імпортери енергоносіїв та ритейлери. А головними продавцями залишаться НБУ, аграрії, металурги, ІТ-сектор та частково ті імпортери ВПК, яким дозволено торгувати на зовнішньому ринку продукцією подвійного призначення. НБУ продовжить політику «гнучкого курсоутворення» з основним завданням щодо згладжування коливань курсу долара на міжбанку, а опосередковано — і курсу євро.

Рівень котирувань купівлі/продажу безготівкового долара на торгах у липні, за моїм прогнозом, перебуватиме в межах 44,45−45,50 гривень за долар і, відповідно, в межах 50,80−52,20 гривень за євро. На готівковому ринку цінники продажу валюти обмінниками будуть на 10−25 копійок вищими, ніж котирування міжбанку.

Як диверсифікувати заощадження у липні 2026 року

Тим, хто перебуває в Україні, я б радив грошові заощадження тримати у співвідношенні:

— до 50% у гривневих інструментах (ОВДП, депозити, можливо, деякі облігації відомих емітентів).

— до 50% у валютних інструментах (валютні ОВДП, депозити, готівкова валюта). Причому в доларі близько 50% від суми валютних заощаджень, у євро також близько 45%, у швейцарських франках — до 3%, і в золоті — до 2%.

У тих, хто наразі проживає за кордоном і не планує найближчим часом (протягом року) повертатися в Україну, співвідношення може бути таким:

— до 50% у національній валюті країни перебування (переважно це можуть бути депозити у банках або облігації відомих у цьому регіоні емітентів, тобто інструменти з фіксованою дохідністю, але номіновані у місцевій валюті).

— до 50% у валютних інструментах у доларі та євро (казначейські зобов'язання США, депозити, можливо, акції світових «блакитних» фішок, номіновані у доларах США чи євро).

Як завжди, з огляду на напружену геополітичну обстановку у світі, я обов'язково переглядав би всі вищевказані пропорції своїх грошових заощаджень не рідше 1 разу на 2−3 місяці. І робив би відповідні коригування, залежно від ситуації, що складається на той момент.