НБУ встановив курси валют на понеділок: долар подешевшав на 24 копійки

Національний банк України встановив на 6 липня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,5696 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 24 копійки.

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На понеділок НБУ встановив курс долара на рівні 44,56 грн, що на 24 копійки менше, ніж у п’ятницю (44,80 грн).

Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.​​​​​​26).

Водночас курс євро на понеділок встановлений на позначці — 51,02 грн, що на 6 копійок менше, ніж у п’ятницю (51,08 грн).

Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.​​​​​​26).

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