Курси валют 3 липня: євро подорожчало на 7 копійок

У п'ятницю, 3 липня, на готівковому ринку середній курс долара у покупці знизився на 3 копійки, а у продажу не змінився. Євро додало 6 копійок у купівлі та 7 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах знизився на 3 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро у покупці подорожчало на 7 копійок, а у продажу не змінилося.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,51−45,03 грн. Євро купують за 50,87 грн, а продають за 51,55 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,77−44,82, євро — 51,30−51,40 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,65−44,68 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,14−51,16 грн/євро.

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