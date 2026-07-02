Українські криптобіржі та емітенти е-грошей тепер зобов’язані звітувати за стандартами CRS

Міністерство фінансів України наказом № 316 від 15 червня 2026 року розширило сферу застосування загального стандарту звітності (CRS). З 1 липня криптобіржі , кастодіальні сервіси та емітенти електронних грошей офіційно визнані підзвітними фінансовими установами. Це означає, що вони прирівнюються до банків та інвестиційних компаній у питаннях збору та передачі інформації податковим органам. Про це повідомляє сайт Liga Zakon

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Що змінюється для українського крипторинку

Згідно з новими правилами, підзвітними стають рахунки, що відображають операції з віртуальними активами, які використовуються для інвестицій або платежів. Сервіси, що зберігають приватні ключі клієнтів, тепер офіційно класифікуються як кастодіальні рахунки. Емітенти е-грошей зобов’язані проводити ідентифікацію користувачів та надавати дані про обороти, якщо середній денний залишок на гаманці перевищує еквівалент 10 000 доларів США. Рівень нижче цього порогу залишається поза межами звітності, що певною мірою спрощує роботу для роздрібного сегмента.

Графік перевірок та ліміти

Учасники ринку повинні дотримуватися чітких дедлайнів щодо аудиту клієнтської бази:

До 31 грудня 2026 року — перевірка рахунків фізичних осіб із залишком понад 1 000 000 доларів США.

До кінця 2027 року — перевірка решти рахунків фізосіб та організацій із залишком понад 250 000 доларів США. Нехтування процедурами перевірки ставить бізнес під ризик подання неповної звітності вже за результатами 2026 року.

Впровадження CRS для криптоактивів є частиною глобальної ініціативи ОЕСР щодо протидії ухиленню від сплати податків. Україна, інтегруючи ці норми, виконує зобов’язання для забезпечення прозорості фінансових потоків у межах міжнародного обміну інформацією. Це дозволить державним податковим органам автоматично отримувати дані про активи українців на криптомайданчиках.

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