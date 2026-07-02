Українські криптобіржі та емітенти е-грошей тепер зобов’язані звітувати за стандартами CRS

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 липня 2026, 17:35

Українські криптобіржі та емітенти е-грошей тепер зобов’язані звітувати за стандартами CRS

Міністерство фінансів України наказом № 316 від 15 червня 2026 року розширило сферу застосування загального стандарту звітності (CRS). З 1 липня криптобіржі, кастодіальні сервіси та емітенти електронних грошей офіційно визнані підзвітними фінансовими установами. Це означає, що вони прирівнюються до банків та інвестиційних компаній у питаннях збору та передачі інформації податковим органам. Про це повідомляє сайт Liga Zakon

Міністерство фінансів України наказом № 316 від 15 червня 2026 року розширило сферу застосування загального стандарту звітності (CRS).

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Що змінюється для українського крипторинку

Згідно з новими правилами, підзвітними стають рахунки, що відображають операції з віртуальними активами, які використовуються для інвестицій або платежів. Сервіси, що зберігають приватні ключі клієнтів, тепер офіційно класифікуються як кастодіальні рахунки. Емітенти е-грошей зобов’язані проводити ідентифікацію користувачів та надавати дані про обороти, якщо середній денний залишок на гаманці перевищує еквівалент 10 000 доларів США. Рівень нижче цього порогу залишається поза межами звітності, що певною мірою спрощує роботу для роздрібного сегмента.

Графік перевірок та ліміти

Учасники ринку повинні дотримуватися чітких дедлайнів щодо аудиту клієнтської бази:

  • До 31 грудня 2026 року — перевірка рахунків фізичних осіб із залишком понад 1 000 000 доларів США.

  • До кінця 2027 року — перевірка решти рахунків фізосіб та організацій із залишком понад 250 000 доларів США. Нехтування процедурами перевірки ставить бізнес під ризик подання неповної звітності вже за результатами 2026 року.

Впровадження CRS для криптоактивів є частиною глобальної ініціативи ОЕСР щодо протидії ухиленню від сплати податків. Україна, інтегруючи ці норми, виконує зобов’язання для забезпечення прозорості фінансових потоків у межах міжнародного обміну інформацією. Це дозволить державним податковим органам автоматично отримувати дані про активи українців на криптомайданчиках.

Читайте також: З 1 липня фінансові рахунки українців за кордоном перевірятимуть за новими правилами

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає eastpakk и 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами