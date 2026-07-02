У Києві викрили шахрайський кол-центр, який ошукав громадян США на понад $500 тисяч

Кіберполіція Києва спільно з Офісом Генерального прокурора ліквідувала шахрайський кол-центр, орієнтований на західний ринок. Зловмисники організували в столиці офіс, працівники якого виманювали гроші у громадян США під виглядом «інвестицій» у фейкові активи. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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В шахрайському офісі у Києві здійснювали так звані «холодні дзвінки» іноземцям. Представляючись фінансовими консультантами, потерпілих переконували інвестувати кошти у криптовалюту, цінні папери та акції через фейкові інвестиційні платформи, криптобіржі та інші підконтрольні їм онлайн-ресурси.

Для спілкування з громадянами США організатори залучили іноземців, які вільно володіли англійською мовою, зокрема вихідців із країн Західної Африки, Америки та Європейського Союзу.

Після отримання коштів зловмисники переводили їх через підконтрольні криптовалютні гаманці та припиняли будь-який зв'язок із потерпілими.

Обшуки

Правоохоронці провели спецоперацію з припинення діяльності шахрайського кол-центру та обшуки в офісі й за місцями проживання учасників схеми. Під час слідчих дій вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, бази даних із відомостями про потерпілих громадян США та інші речові докази.

Наразі встановлено понад 20 громадян США, які постраждали від дій зловмисників. Потерпілим завдано збитків на суму понад $500 тисяч.

Правоохоронці аналізують вилучену техніку, встановлюють інших потерпілих та причетних до функціонування злочинної схеми.

Досудове розслідування триває за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років в’язниці.