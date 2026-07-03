Філософія оподаткування банківських надприбутків від Данила Гетманцева

Поки країна веде запеклу боротьбу за виживання, фінансовий сектор демонструє цифри, що виглядають майже сюрреалістично. Банки звітують про рекордні прибутки, які вимірюються десятками мільярдів гривень, проте Данило Гетманцев має власне бачення того, де ці кошти мають приносити користь. Він переконаний: в умовах воєнного часу «надприбутки» не повинні ставати лише інструментом збагачення окремих установ.

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Логіка податкової реформи, яку просуває голова профільного комітету, досить прозора. Він не заперечує право банків на прибуток, але наполягає на соціальній відповідальності. У часи, коли державний бюджет змушений шукати кожну гривню для фінансування оборони, споглядання за зростанням капіталів на рахунках банкірів сприймається як виклик суспільству.

Чисті прибутки банківської системи б'ють історичні рекорди не через масове кредитування заводів чи оборонних підприємств. Банки заробляють мільярди на безризикових інструментах — депозитних сертифікатах НБУ та ОВДП. Вони заробляють просто тому, що держава під час війни тримає високу ставку для утримання гривні. Тобто держава платить банкам. — наголосив він

Гетманцев проводить паралелі з іншими секторами економіки, які вже відчули на собі вагу воєнного податкового навантаження, і вважає несправедливим, коли фінансова система залишається в режимі «особливого сприяння».

Критику щодо потенційного відтоку капіталу чи ризиків для стабільності він відкидає, називаючи такі аргументи спробою захистити власну маржу за будь-яку ціну. За його оцінками, банківська система достатньо капіталізована, щоб поділитися частиною доходу з бюджетом без шкоди для власної операційної діяльності.

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Основні тези його позиції виглядають наступним чином:

Справедливий розподіл навантаження. Банки, які отримують надприбутки на депозитах у Національному банку, мають спрямувати частку цих доходів на фінансування державного бюджету. Принцип воєнного часу. Податкові умови повинні бути адаптовані до екстремальних обставин, а не базуватися на мирних ринкових моделях, що дозволяють накопичення надмірних резервів. Суспільний запит. Збільшення податкового тиску на фінансовий сектор є не лише фінансовою, а й політичною вимогою, що базується на принципах рівності перед державою у часи кризи. Стабільність системи. Банки залишаються надійними навіть із вищим податковим навантаженням, оскільки їхня капіталізація дозволяє витримувати значні фіскальні коригування.

Цей діалог між владою та фінансистами далекий від завершення. Поки одні наполягають на ринкових засадах, інші вимагають негайної мобілізації всіх наявних ресурсів. Але в одному можна бути впевненим: питання банківських податків залишатиметься в центрі уваги, доки війна диктує власні правила економічного виживання.

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