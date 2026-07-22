PINbank докапіталізують ще на 50 мільйонів

Польська FinTech-компанія ZEN.com, зареєстрована в Литві, вирішила докапіталізувати придбаний PINbank ще на 50 млн грн. Про це повідомляється в системі розкриття інформації SMIDA.

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Що відомо про докапіталізацію

Власник банку інвестує у його капітал 50 млн грн. Для цього банк випустить понад 3,4 млн нових акцій.

Після додаткової емісії статутний капітал банку зросте з 538,1 млн грн до 588,1 млн грн.

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Нові акції розмістять за номінальною ціною 14,70 грн за штуку. 100% акцій банку, як і раніше, належатимуть литовській компанії ZEN.com.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», наприкінці квітня 100% акцій PINBank придбала литовська фінтех-компанія UAB ZEN.COM за 175 млн грн. Новий власник провів докапіталізацію банку і виконав усі вимоги регулятора. Після цього Фонд гарантування припинив повноваження свого куратора.

Для клієнтів це означає зняття всіх тимчасових обмежень: банк знову повноцінно виконує зобов'язання, у тому числі виплачує вклади і нараховує відсотки за депозитами.