НБУ рекомендував банкам ретельніше перевіряти імпортерів на ознаки податкових схем

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Регулятор повідомив, що під час нагляду виявили операції, які можуть свідчити про використання так званих «скруток» та «зустрічних потоків». Такі схеми дозволяють компаніям незаконно зменшувати податкові зобов'язання або отримувати неправомірне відшкодування ПДВ.

На які ознаки звертатимуть увагу банки

НБУ рекомендує перевіряти не лише фінансові операції клієнтів, а й те, чи відповідає їхня діяльність заявленому бізнесу. Особливу увагу пропонують приділяти новоствореним компаніям або підприємствам, які тривалий час не працювали.

Серед ознак підвищеного ризику НБУ назвав:

невелику кількість працівників і мінімальний статутний капітал;

відсутність необхідних активів для ведення заявленої діяльності;

часту зміну власників, керівників, юридичної адреси або видів діяльності;

великі обороти за відсутності суттєвих задекларованих доходів;

використання кількома компаніями спільних IP-адрес, телефонів чи бухгалтерів;

співпрацю з великою кількістю новостворених контрагентів.

Окремо банкам рекомендували уважніше перевіряти імпортерів, які переказують за кордон значні суми за вже ввезений товар без попередньої передоплати, але не можуть підтвердити його транспортування, зберігання чи подальший продаж.

Підозру також можуть викликати компанії, які майже не здійснюють звичних для бізнесу витрат — на оренду, зарплати, комунальні послуги чи податки, а отримані кошти протягом кількох днів повністю спрямовують на оплату зовнішньоекономічних контрактів.

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Банки мають пояснювати свої рішення

НБУ також радить звертати увагу на випадки, коли імпортери купують валюту за рахунок великих кредитів або позик на невигідних умовах, а також на документи з очевидними невідповідностями — наприклад, якщо договір укладений до реєстрації компанії або підписаний особою, яка на той момент ще не була її керівником.

Перед відкриттям рахунків і під час подальшого обслуговування банки мають з'ясовувати, кому компанія продає товар, чи має складські приміщення, торговельні майданчики або інтернет-магазин та інші ресурси для ведення діяльності.

Якщо під час перевірки будуть виявлені ризикові ознаки, банк повинен бути готовий обґрунтувати, чому він застосував або не застосував додаткові заходи щодо клієнта. Під час наглядових перевірок НБУ враховуватиме ці рішення.

Останні рекомендації свідчать про продовження курсу на посилення фінансового моніторингу. Банки дедалі активніше оцінюватимуть не лише документи клієнтів, а й економічний зміст їхніх операцій, що має ускладнити використання фіктивних компаній у схемах ухилення від оподаткування та виведення коштів за кордон.

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