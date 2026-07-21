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21 липня 2026, 14:56

Індія відмовляється від паперових грошей: пластикові банкноти з'являться в обігу вже наступного року

Резервний банк Індії (RBI) розпочав підготовку до тестового запуску пластикових банкнот. Якщо пілотний проєкт буде успішним, уже у 2027 році країна може розпочати їх масовий випуск. Про це повідомляє сайт India Today.

Резервний банк Індії (RBI) розпочав підготовку до тестового запуску пластикових банкнот.

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Як повідомляють місцеві ЗМІ, першими на полімерну основу планують перевести дрібні купюри. Для цього дочірня друкарська компанія RBI оголосила міжнародний тендер на постачання спеціального полімерного матеріалу для друку банкнот.

Тест розпочнеться з двох номіналів

Компанія планує закупити близько 68 тис. пачок полімерних аркушів на основі біаксіально орієнтованого поліпропілену (BOPP). Половина матеріалу призначена для банкнот номіналом 10 рупій, інша — для 20 рупій.

Полімерні заготовки повинні містити сучасні елементи захисту, серед яких:

  • прозоре вікно із портретом;
  • металізовані елементи;
  • магнітна захисна стрічка;
  • приховані зображення;
  • райдужні захисні візерунки.

Водночас вимоги до потенційних постачальників є доволі жорсткими. Учасники не повинні використовувати сировину з Китаю або Пакистану, а також залучати до проєкту співробітників, які раніше працювали над аналогічними програмами у цих країнах. Крім того, постачальники мають підтвердити, що полімер не містить компонентів тваринного походження.

Поки що Резервний банк Індії офіційно не оголосив, які ще номінали братимуть участь у пілотному проєкті. Однак глава центробанку Санджай Малхотра підтвердив, що регулятор вивчає доцільність повного переходу на полімерні банкноти та оцінює їхні переваги.

Чому країни переходять на полімер

Полімерні банкноти вперше з'явилися в Австралії у 1988 році. Відтоді їх запровадили понад 50 країн, серед яких Канада, Велика Британія, Нова Зеландія, Румунія та Мексика.

Такі купюри значно довговічніші за паперові, краще захищені від підробок і витримують триваліший обіг. Хоча їх виробництво коштує дорожче, завдяки більшому строку служби центральні банки в перспективі скорочують витрати на друк нових банкнот. Крім того, полімерні гроші менш чутливі до вологи та механічного зношування, що особливо важливо для країн із жарким і вологим кліматом.

Читайте також: НБУ фіксує сезонне скорочення готівки: які банкноти найчастіше використовують

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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