Індія відмовляється від паперових грошей: пластикові банкноти з'являться в обігу вже наступного року

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як повідомляють місцеві ЗМІ, першими на полімерну основу планують перевести дрібні купюри. Для цього дочірня друкарська компанія RBI оголосила міжнародний тендер на постачання спеціального полімерного матеріалу для друку банкнот.

Тест розпочнеться з двох номіналів

Компанія планує закупити близько 68 тис. пачок полімерних аркушів на основі біаксіально орієнтованого поліпропілену (BOPP). Половина матеріалу призначена для банкнот номіналом 10 рупій, інша — для 20 рупій.

Полімерні заготовки повинні містити сучасні елементи захисту, серед яких:

прозоре вікно із портретом;

металізовані елементи;

магнітна захисна стрічка;

приховані зображення;

райдужні захисні візерунки.

Водночас вимоги до потенційних постачальників є доволі жорсткими. Учасники не повинні використовувати сировину з Китаю або Пакистану, а також залучати до проєкту співробітників, які раніше працювали над аналогічними програмами у цих країнах. Крім того, постачальники мають підтвердити, що полімер не містить компонентів тваринного походження.

Поки що Резервний банк Індії офіційно не оголосив, які ще номінали братимуть участь у пілотному проєкті. Однак глава центробанку Санджай Малхотра підтвердив, що регулятор вивчає доцільність повного переходу на полімерні банкноти та оцінює їхні переваги.

Чому країни переходять на полімер

Полімерні банкноти вперше з'явилися в Австралії у 1988 році. Відтоді їх запровадили понад 50 країн, серед яких Канада, Велика Британія, Нова Зеландія, Румунія та Мексика.

Такі купюри значно довговічніші за паперові, краще захищені від підробок і витримують триваліший обіг. Хоча їх виробництво коштує дорожче, завдяки більшому строку служби центральні банки в перспективі скорочують витрати на друк нових банкнот. Крім того, полімерні гроші менш чутливі до вологи та механічного зношування, що особливо важливо для країн із жарким і вологим кліматом.

Читайте також: НБУ фіксує сезонне скорочення готівки: які банкноти найчастіше використовують